1. Bundesliga: Gladbach kassiert herbe Pleite gegen Bremen

Jens Stage (SV Werder Bremen) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

MÃ¶nchengladbach (dts Nachrichtenagentur) - Am dritten Spieltag der 1. FuÃŸball-Bundesliga hat Borussia MÃ¶nchengladbach zuhause gegen den SV Werder Bremen mit 0:4 verloren.



Die Borussia kam in den ersten Minuten besser in die Partie, den Treffer machte aber der Gast: In der 15. Minute zog Mbangula in den Sechzehner, knallte das Leder an die Unterkante der Latte und ins Netz.



Nach 26 Minuten stand es bereits 0:2: Mbangula schnappte sich nach missglÃ¼ckter Flanke den zweiten Ball, bediente Stage und der DÃ¤ne traf trocken links ins Eck.



Die erste Gladbacher GroÃŸchance gab es in der 37. Minute zu verzeichnen, Hack traf nach Reyna-Vorarbeit aber nur das AuÃŸennetz. In der 39. Minute war der Angreifer erneut gefÃ¤hrlich, diesmal verpasste er per Kopf. Somit fÃ¼hrten effektive Bremer zur Pause mit 2:0.



Im zweiten Durchgang lieÃŸ sich zunÃ¤chst kein AufbÃ¤umen der Fohlen erkennen, stattdessen zeigten sich die GrÃ¼n-WeiÃŸen zielstrebiger: Ein abgefÃ¤lschter Sugawara-Schuss in der 57. Minute verpasste das Ziel nur knapp.



In der 69. Minute wurde es auf beiden Seiten brenzlig: ZunÃ¤chst scheiterte Sugawara aus kurzer Distanz an Nicolas, im direkten Gegenzug konnte Agu einen Reitz-Kopfball gerade noch auf der Linie am Einschlag hindern. In der 73. Minute dann wieder Werder: GrÃ¼lls Kracher lieÃŸ die Latte erzittern.



Ein Elfmeter brachte in der 74. Minute das 3:0 fÃ¼r den SVW: Diks foulte Mbangula im Sechzehner und Schmid versenkte den fÃ¤lligen StrafstoÃŸ unten rechts. In der 81. Minute ging es vollends dahin: Der eingewechselte Boniface setzte Joker Njinmah in Szene und der streichelte das Rund mit dem AuÃŸenrist an Nicolas vorbei in die Maschen. Darauf fand die Seoane-Elf keine Antwort mehr.

