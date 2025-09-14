CDU gewinnt Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen - SPD und GrÃ¼ne verlieren

Stimmabgabe in Wahllokal

Aus der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen ist die CDU laut einer Hochrechnung fÃ¼r den Westdeutschen Rundfunk (WDR) erneut als stÃ¤rkste Kraft hervorgegangen, wÃ¤hrend die SPD Verluste hinnehmen musste. Die CDU von MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st kann bei dem Urnengang vom Sonntag landesweit mit 33,7 Prozent der Stimmen rechnen, wie die Hochrechnung von Infratest dimap ergab. Die GrÃ¼nen verloren deutlich, die AfD legte stark zu.



Im Vergleich zur Kommunalwahl vor fÃ¼nf Jahren bÃ¼ÃŸte die CDU laut der Hochrechnung 0,6 Prozentpunkte ein. Die SPD kam bei der Wahl aufÂ 22,1 Prozent und verlor damit 2,2 Punkte. Die AfD konnte ihr Ergebnis deutlich um 9,9 Punkte auf 15,0 Prozent verbessern.



Die auf Landesebene in Nordrhein-Westfalen mit der CDU regierenden GrÃ¼nen stÃ¼rzten um 6,9 Punkte auf 13,1 Prozent ab. Die Linke erreichte 5,5 Prozent - ein Plus von 1,7 Punkten. Die FDP kam auf 3,5 Prozent und verlor damit 2,1 Punkte. Das BSW wurde nicht gesondert ausgewiesen.



Rund 13,7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner waren dazu aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Zur Wahl standen unter anderem auch die OberbÃ¼rgermeister von KÃ¶ln und DÃ¼sseldorf.Â Die Kommunalwahl im bevÃ¶lkerungsreichsten Bundesland galt als erster groÃŸer Stimmungstest wenige Monate nach der Bundestagswahl.



Landesweit entschieden die BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger Ã¼ber die Zusammensetzung von Kreistagen, Stadtparlamenten, GemeinderÃ¤ten sowie Regionsversammlungen. Zudem standen zahlreiche BÃ¼rgermeister und LandrÃ¤te zur Wahl. Die Wahl fand in 427 Kommunen statt, darunter waren 396 StÃ¤dte und Gemeinden sowie 31 Kreise.



WÃ¼st zeigte sich nach der Wahl erfreut Ã¼ber das Abschneiden seiner CDU. Es handle sich um ein "groÃŸartiges Ergebnis", sagte er im WDR. Die CDU sei "klar stÃ¤rkste Kraft" und weiter "Kommunalpartei Nummer eins". Mit Blick auf den starken Zuwachs der AfD sagte WÃ¼st: "Das Ergebnis darf uns nicht ruhen lassen." Es handle sich um "die Entwicklung der Zeit", die im Vergleich zum Bundestrend "aber nochmal deutlich abgeschwÃ¤cht" sei.



SPD-Landeschef Achim Post erklÃ¤rte: "Dass die SPD heute spÃ¼rbar besser als zuletzt bei den Bundestagswahlen abgeschnitten hat, zeigt, wie tief unsere Mitglieder in den Kommunen verankert sind." SPD-Bundeschefin BÃ¤rbel Bas sagte im WDR, ihre Partei habe ihren AbwÃ¤rtstrend "nicht stoppen" kÃ¶nnen. Es sei jedoch nicht der Fall, dass die SPD "ein Desaster" erlebt habe.



Der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla Ã¤uÃŸerte sich erfreut, dass die AfD ihre Stimmen voraussichtlich verdreifachen konnte. "Das ist ein groÃŸer Erfolg fÃ¼r uns", erklÃ¤rte er. "Wir sind Volkspartei und tragen alle eine groÃŸe Verantwortung fÃ¼r Deutschland."



GrÃ¼nen-Bundeschef Felix Banaszak sprach im WDR von "einer fundamentalen Verschiebung der politischen Lage". "Ã–kologische, progressive Politik" habe es aktuell "schwer", sagte er. Seine Partei sei in einer "schwierigen Lage", es gehe aber jetzt "nach vorn".



Linken-Bundeschefin Ines Schwerdtner sah einen "AufwÃ¤rtstrend" fÃ¼r ihre Partei. "Das ist ein richtig gutes Ergebnis, unser bestes fÃ¼r NRW", erklÃ¤rte sie.



FDP-Landeschef Henning HÃ¶ne bezeichnete den Ausgang der Kommunalwahl als "schwere Niederlage" fÃ¼r seine Partei. Die FDP befinde sich nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag "in einem Tal", erklÃ¤rte er. "Es liegt nun an der FÃ¼hrung der Partei, fÃ¼r die kommenden Wahlen wieder RÃ¼ckenwind aufzubauen."