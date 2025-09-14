Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - VW-China-Chef Ralf BrandstÃ¤tter rechnet damit, dass sich die Lage auf dem weltweiten Automarkt noch weiter zuspitzt. "Der Preiskampf verschÃ¤rft sich Ã¼berall, auch in Europa", sagte der Manager der "SÃ¼ddeutschen Zeitung".
Vor allem der chinesische Automarkt, wo "Ã¼ber 100 Marken um Marktanteile" kÃ¤mpften, sei "Ã¼berhitzt". Dies habe "zu einem massiven Preisdruck gefÃ¼hrt" und schade der gesamten Autoindustrie. "Statt in nachhaltiges Wachstum und Technologien zu investieren, flieÃŸen bei vielen chinesischen Herstellern die Mittel in absurde Rabatte" und VW habe daher "frÃ¼hzeitig entschieden, da nicht mitzumachen", so BrandstÃ¤tter. Allerdings wolle man auch weiterhin eine wichtige Rolle auf dem umkÃ¤mpften Markt spielen. "Auch wenn die Zeiten der Super-Renditen vorbei sind und nicht zurÃ¼ckkommen werden - wir wollen in China weiter gutes Geld verdienen", so der VW-Manager.
Bei der Frage, wie sehr Europa von chinesischen Batteriezellen abhÃ¤ngig sei, sieht BrandstÃ¤tter fÃ¼r die Autoindustrie "Handlungsbedarf". So brauche es jetzt "einen Ã¼bergreifenden industriepolitischen Ansatz", der auch "die Absicherung der Rohstoffversorgung" mit aufnehme.
BrandstÃ¤tter sieht hier auch die Autohersteller aus China in der Pflicht: "Mein Ansatz wÃ¤re: Wer in Europa produzieren will, etwa um ZÃ¶lle zu vermeiden, muss hier einen relevanten Anteil der WertschÃ¶pfungskette fÃ¼r seine Produkte aufbauen und fÃ¼r den Wettbewerb Ã¶ffnen. Dazu gehÃ¶rt auch die Produktion von Batteriezellen. Nur Autos zusammenschrauben reicht nicht. Wenn wir in China ein Werk erÃ¶ffnen, mÃ¼ssen wir Ã¤hnliche Auflagen erfÃ¼llen. Sonst bekommen wir keine Lizenz."
Wirtschaft
VW-China-Chef erwartet verschÃ¤rften Preiskampf auf dem Automarkt
- dts - 14. September 2025, 17:54 Uhr
.
Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - VW-China-Chef Ralf BrandstÃ¤tter rechnet damit, dass sich die Lage auf dem weltweiten Automarkt noch weiter zuspitzt. "Der Preiskampf verschÃ¤rft sich Ã¼berall, auch in Europa", sagte der Manager der "SÃ¼ddeutschen Zeitung".
Weitere Meldungen
Genf (dts Nachrichtenagentur) - WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala sieht den regelbasierten Welthandel trotz der US-Zollpolitik nicht am Ende. "Auf die USA entfallen nur 13Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ãœberlegungen der Deutschen Bahn, das Angebot in Fernverkehr auszudÃ¼nnen und die Fahrpreise fÃ¼r ICE und Intercity-ZÃ¼ge deutlich zuMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mit der fÃ¼r 2026 beschlossenen Nullrunde bleibt der Anteil fÃ¼r Strom beim BÃ¼rgergeld wohl auch im kommenden Jahr zu niedrig, um dieMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die PrÃ¤sidentin des Wissenschaftszentrums Berlin fÃ¼r Sozialforschung (WZB), Nicola Fuchs-SchÃ¼ndeln, sieht den Start des Rechtsanspruchs aufMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Deutschlands Apotheker sehen die Versorgung mit Arzneimitteln in diesem Winter in Gefahr. "Auch in diesen Winter gehen wir sehr schlechtMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Um der Wohnungsnot zu begegnen, mahnt der Chef des CDU-SozialflÃ¼gels "eine Renaissance des betrieblichen Wohnens" mithilfe der schwarz-rotenMehr