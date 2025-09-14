VW-China-Chef erwartet verschÃ¤rften Preiskampf auf dem Automarkt

VW-Werk (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - VW-China-Chef Ralf BrandstÃ¤tter rechnet damit, dass sich die Lage auf dem weltweiten Automarkt noch weiter zuspitzt. "Der Preiskampf verschÃ¤rft sich Ã¼berall, auch in Europa", sagte der Manager der "SÃ¼ddeutschen Zeitung".



Vor allem der chinesische Automarkt, wo "Ã¼ber 100 Marken um Marktanteile" kÃ¤mpften, sei "Ã¼berhitzt". Dies habe "zu einem massiven Preisdruck gefÃ¼hrt" und schade der gesamten Autoindustrie. "Statt in nachhaltiges Wachstum und Technologien zu investieren, flieÃŸen bei vielen chinesischen Herstellern die Mittel in absurde Rabatte" und VW habe daher "frÃ¼hzeitig entschieden, da nicht mitzumachen", so BrandstÃ¤tter. Allerdings wolle man auch weiterhin eine wichtige Rolle auf dem umkÃ¤mpften Markt spielen. "Auch wenn die Zeiten der Super-Renditen vorbei sind und nicht zurÃ¼ckkommen werden - wir wollen in China weiter gutes Geld verdienen", so der VW-Manager.



Bei der Frage, wie sehr Europa von chinesischen Batteriezellen abhÃ¤ngig sei, sieht BrandstÃ¤tter fÃ¼r die Autoindustrie "Handlungsbedarf". So brauche es jetzt "einen Ã¼bergreifenden industriepolitischen Ansatz", der auch "die Absicherung der Rohstoffversorgung" mit aufnehme.



BrandstÃ¤tter sieht hier auch die Autohersteller aus China in der Pflicht: "Mein Ansatz wÃ¤re: Wer in Europa produzieren will, etwa um ZÃ¶lle zu vermeiden, muss hier einen relevanten Anteil der WertschÃ¶pfungskette fÃ¼r seine Produkte aufbauen und fÃ¼r den Wettbewerb Ã¶ffnen. Dazu gehÃ¶rt auch die Produktion von Batteriezellen. Nur Autos zusammenschrauben reicht nicht. Wenn wir in China ein Werk erÃ¶ffnen, mÃ¼ssen wir Ã¤hnliche Auflagen erfÃ¼llen. Sonst bekommen wir keine Lizenz."

