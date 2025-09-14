Sport

1. Bundesliga: St. Pauli schlÃ¤gt Augsburg

  • dts - 14. September 2025, 17:29 Uhr
Bild vergrößern: 1. Bundesliga: St. Pauli schlÃ¤gt Augsburg
Adam Dzwigala (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Im ersten Sonntagsspiel des dritten Bundesliga-Spieltags hat der FC St. Pauli 2:1 gegen den FC Augsburg gewonnen.

In einem spannenden Spiel am Millerntor-Stadion gingen in der 16. Minute zunÃ¤chst die GÃ¤ste durch einen Treffer von Fabian Rieder in FÃ¼hrung. Rieder kÃ¶pfte nach einem Chipball von Massengo aus kurzer Distanz ein. St. Pauli gelang allerdings kurz vor der Halbzeitpause der Ausgleich durch AndrÃ©as Hountondji, der einen Elfmeter zunÃ¤chst verschoss, aber den Abpraller im Nachschuss verwandelte.

Im zweiten Durchgang drehte Danel Sinani die Partie zugunsten der Gastgeber. Er erzielte das entscheidende Tor in der 77. Minute, als er einen FreistoÃŸ von der rechten Seite halbhoch Richtung kurzes Eck schoss. Der Ball wurde von CÃ©dric Zesiger abgefÃ¤lscht und landete unhaltbar im Netz. Eine Antwort der FuggerstÃ¤dter blieb aus.

FÃ¼r die Hamburger geht es am Freitag in Stuttgart weiter, Augsburg ist am Tag darauf gegen Mainz gefordert.

