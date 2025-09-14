Brennpunkte

Bukarest und BrÃ¼ssel verurteilen russische Drohne im rumÃ¤nischen Luftraum

  • AFP - 14. September 2025, 16:58 Uhr
Bild vergrößern: Bukarest und BrÃ¼ssel verurteilen russische Drohne im rumÃ¤nischen Luftraum
F-16-Flieger bei Nato-Ãœbung
Bild: AFP

RumÃ¤nien hat das Eindringen einer russischen Drohne in seinen Luftraum verurteilt und vor den Auswirkungen auf die StabilitÃ¤t in der gesamten Schwarzmeerregion gewarnt.

RumÃ¤nien hat das Eindringen einer russischen Drohne in seinen Luftraum verurteilt und vor den Auswirkungen auf die StabilitÃ¤t in der gesamten Schwarzmeerregion gewarnt. "Solche VorfÃ¤lle zeigen den mangelnden Respekt der Russischen FÃ¶deration gegenÃ¼ber dem VÃ¶lkerrecht", erklÃ¤rte am Sonntag das Verteidigungsministerium in Bukarest. Seinen Angaben zufolge war am Samstagabend wÃ¤hrend eines russischen Angriffs auf die benachbarte Ukraine eine Drohne in den rumÃ¤nischen Luftraum eingedrungen, woraufhin rumÃ¤nische Kampfjets aufstiegen.

Das NATO- und EU-Mitgliedsland verurteilte "das unverantwortliche Vorgehen der Russischen FÃ¶deration aufs SchÃ¤rfste". Dieses stelle "eine neue Herausforderung fÃ¼r die regionale Sicherheit und StabilitÃ¤t in der Schwarzmeerregion" dar, erklÃ¤rte das Verteidigungsministerium. Seinen Angaben zufolge waren am Samstagabend zwei F-16-Kampfflugzeuge aufgestiegen und hatten die russische Drohne so lange verfolgt, bis diese nahe dem Dorf Chilia Veche von den Radarschirmen verschwand.

Auch die EU-AuÃŸenbeauftragte Kaja Kallas warf Moskau eine "rÃ¼cksichtslose Eskalation" vor. "Die Verletzung des rumÃ¤nischen Luftraums durch russische Drohnen ist eine weitere inakzeptable Verletzung der SouverÃ¤nitÃ¤t eines EU-Mitgliedstaates", schrieb sie am Sonntag auf X. "Diese rÃ¼cksichtslose Eskalation bedroht die regionale Sicherheit."

Auch in Polen waren wegen russischer Drohnenangriffe an der Grenze zur UkraineÂ am Samstag erneut Hubschrauber und Kampfflugzeuge der Armee und seiner Nato-VerbÃ¼ndeten aufgestiegen. Zuvor waren in der Nacht zum Mittwoch mindestens 19 russische Drohnen in den Luftraum des Nato-Mitglieds eingedrungen, mehrere davon wurden abgeschossen.

Polen und seine VerbÃ¼ndeten verurteilten den Vorfall als gezielte Provokation gegen das gesamte westliche MilitÃ¤rbÃ¼ndnis. Unter anderem Deutschland und Frankreich kÃ¼ndigten als Reaktion eine VerstÃ¤rkung ihres Beitrags zur Luftverteidigung Polens entlang seiner Ostgrenze zur Ukraine und Belarus an, die Nato verkÃ¼ndete einen Einsatz zur StÃ¤rkung der Nato-Ostflanke.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    US-Gouverneur: MutmaÃŸlicher Kirk-AttentÃ¤ter lebte mit Trans-Partner zusammen
    US-Gouverneur: MutmaÃŸlicher Kirk-AttentÃ¤ter lebte mit Trans-Partner zusammen

    Der mutmaÃŸliche AttentÃ¤ter des ultrarechten US-Influencers Charlie Kirk hat nach Angaben des Gouverneurs von Utah mit einem Transmenschen zusammengelebt. "Ja, das kann ich

    Mehr
    Polens AuÃŸenminister wirbt fÃ¼r Flugverbotszone in Ukraine
    Polens AuÃŸenminister wirbt fÃ¼r Flugverbotszone in Ukraine

    Warschau (dts Nachrichtenagentur) - Polens AuÃŸenminister Radoslaw Sikorski regt nach dem Vorfall mit russischen Drohnen in seinem Land an, dass der Westen russische Drohnen und

    Mehr
    Reichinnek bringt Drohungen zur Anzeige
    Reichinnek bringt Drohungen zur Anzeige

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linken-Fraktionsvorsitzende Heidi Reichinnek bringt Beleidigungen und Drohungen wann immer mÃ¶glich zur Anzeige. "NatÃ¼rlich geht das nicht

    Mehr
    Globale Autoindustrie schlittert tiefer in die Krise - Hersteller aus China legen zu
    Globale Autoindustrie schlittert tiefer in die Krise - Hersteller aus China legen zu
    Treibhausgasemissionen: US-Regierung will Berichtspflicht fÃ¼r Industrie abschaffen
    Treibhausgasemissionen: US-Regierung will Berichtspflicht fÃ¼r Industrie abschaffen
    EVP-Chef Weber verspricht Abkehr von Verbrenner-Aus - ADAC fordert Ende von
    EVP-Chef Weber verspricht Abkehr von Verbrenner-Aus - ADAC fordert Ende von "Grundsatzdebatten"
    BundesbankprÃ¤sident:
    BundesbankprÃ¤sident: "Kein Handlungsdruck" fÃ¼r weitere Leitzinssenkungen
    VW-China-Chef erwartet verschÃ¤rften Preiskampf auf dem Automarkt
    VW-China-Chef erwartet verschÃ¤rften Preiskampf auf dem Automarkt
    1. Bundesliga: St. Pauli schlÃ¤gt Augsburg
    1. Bundesliga: St. Pauli schlÃ¤gt Augsburg
    2. Bundesliga: Elversberg erkÃ¤mpft Remis gegen Dresden
    2. Bundesliga: Elversberg erkÃ¤mpft Remis gegen Dresden
    Verzicht auf Streichung von Feiertagen: Frankreichs Premier geht auf Opposition zu
    Verzicht auf Streichung von Feiertagen: Frankreichs Premier geht auf Opposition zu
    WTO-Generaldirektorin sieht Handelssystem trotz Trump stabil
    WTO-Generaldirektorin sieht Handelssystem trotz Trump stabil
    RÃ¶ttgen will schnelles Beschaffungsprogramm fÃ¼r Abwehr-Drohnen
    RÃ¶ttgen will schnelles Beschaffungsprogramm fÃ¼r Abwehr-Drohnen

    Top Meldungen

    WZB-PrÃ¤sidentin sieht Reformbedarf beim Ehegattensplitting
    WZB-PrÃ¤sidentin sieht Reformbedarf beim Ehegattensplitting

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die PrÃ¤sidentin des Wissenschaftszentrums Berlin fÃ¼r Sozialforschung (WZB), Nicola Fuchs-SchÃ¼ndeln, sieht den Start des Rechtsanspruchs auf

    Mehr
    Politiker und VerbraucherschÃ¼tzer kritisieren Bahn-SparplÃ¤ne
    Politiker und VerbraucherschÃ¼tzer kritisieren Bahn-SparplÃ¤ne

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ãœberlegungen der Deutschen Bahn, das Angebot in Fernverkehr auszudÃ¼nnen und die Fahrpreise fÃ¼r ICE und Intercity-ZÃ¼ge deutlich zu

    Mehr
    Analyse: Stromkosten Ã¼bersteigen BÃ¼rgergeld-Pauschale deutlich
    Analyse: Stromkosten Ã¼bersteigen BÃ¼rgergeld-Pauschale deutlich

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mit der fÃ¼r 2026 beschlossenen Nullrunde bleibt der Anteil fÃ¼r Strom beim BÃ¼rgergeld wohl auch im kommenden Jahr zu niedrig, um die

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts