Bukarest und BrÃ¼ssel verurteilen russische Drohne im rumÃ¤nischen Luftraum

RumÃ¤nien hat das Eindringen einer russischen Drohne in seinen Luftraum verurteilt und vor den Auswirkungen auf die StabilitÃ¤t in der gesamten Schwarzmeerregion gewarnt. "Solche VorfÃ¤lle zeigen den mangelnden Respekt der Russischen FÃ¶deration gegenÃ¼ber dem VÃ¶lkerrecht", erklÃ¤rte am Sonntag das Verteidigungsministerium in Bukarest. Seinen Angaben zufolge war am Samstagabend wÃ¤hrend eines russischen Angriffs auf die benachbarte Ukraine eine Drohne in den rumÃ¤nischen Luftraum eingedrungen, woraufhin rumÃ¤nische Kampfjets aufstiegen.
Das NATO- und EU-Mitgliedsland verurteilte "das unverantwortliche Vorgehen der Russischen FÃ¶deration aufs SchÃ¤rfste". Dieses stelle "eine neue Herausforderung fÃ¼r die regionale Sicherheit und StabilitÃ¤t in der Schwarzmeerregion" dar, erklÃ¤rte das Verteidigungsministerium. Seinen Angaben zufolge waren am Samstagabend zwei F-16-Kampfflugzeuge aufgestiegen und hatten die russische Drohne so lange verfolgt, bis diese nahe dem Dorf Chilia Veche von den Radarschirmen verschwand.
Auch die EU-AuÃŸenbeauftragte Kaja Kallas warf Moskau eine "rÃ¼cksichtslose Eskalation" vor. "Die Verletzung des rumÃ¤nischen Luftraums durch russische Drohnen ist eine weitere inakzeptable Verletzung der SouverÃ¤nitÃ¤t eines EU-Mitgliedstaates", schrieb sie am Sonntag auf X. "Diese rÃ¼cksichtslose Eskalation bedroht die regionale Sicherheit."
Auch in Polen waren wegen russischer Drohnenangriffe an der Grenze zur UkraineÂ am Samstag erneut Hubschrauber und Kampfflugzeuge der Armee und seiner Nato-VerbÃ¼ndeten aufgestiegen. Zuvor waren in der Nacht zum Mittwoch mindestens 19 russische Drohnen in den Luftraum des Nato-Mitglieds eingedrungen, mehrere davon wurden abgeschossen.
Polen und seine VerbÃ¼ndeten verurteilten den Vorfall als gezielte Provokation gegen das gesamte westliche MilitÃ¤rbÃ¼ndnis. Unter anderem Deutschland und Frankreich kÃ¼ndigten als Reaktion eine VerstÃ¤rkung ihres Beitrags zur Luftverteidigung Polens entlang seiner Ostgrenze zur Ukraine und Belarus an, die Nato verkÃ¼ndete einen Einsatz zur StÃ¤rkung der Nato-Ostflanke.
Brennpunkte
Bukarest und BrÃ¼ssel verurteilen russische Drohne im rumÃ¤nischen Luftraum
- AFP - 14. September 2025, 16:58 Uhr
