Warschau (dts Nachrichtenagentur) - Polens AuÃŸenminister Radoslaw Sikorski regt nach dem Vorfall mit russischen Drohnen in seinem Land an, dass der Westen russische Drohnen und Raketen schon im ukrainischen Luftraum abfÃ¤ngt.
"Wenn Sie mich persÃ¶nlich fragen: Wir sollten darÃ¼ber nachdenken", sagte Sikorski der FAZ (Montagsausgabe) Ã¼ber eine mÃ¶gliche Flugverbotszone. "Technisch wÃ¤ren wir als Nato und EU dazu in der Lage, aber das ist keine Entscheidung, die Polen allein treffen kann, sondern nur mit den VerbÃ¼ndeten."
Sikorski schlÃ¤gt Ã¼berdies ein koordiniertes Vorgehen gegen die russische Schattenflotte in der Ostsee vor. "Deutschland oder auch die Nato kÃ¶nnten eine maritime Kontrollzone in der Nordsee errichten und damit die Einfahrt dieser Uraltschiffe in die Ostsee kontrollieren", so der polnische AuÃŸenminister. "Wenn auch nur eines dieser russischen Schiffe, von denen zwei bereits im Asowschen Meer gesunken sind, in der Ostsee untergeht, wÃ¤ren wir mit einer Umweltkatastrophe bisher ungekannten AusmaÃŸes konfrontiert."
Brennpunkte
Polens AuÃŸenminister wirbt fÃ¼r Flugverbotszone in Ukraine
- dts - 14. September 2025, 16:53 Uhr
.
