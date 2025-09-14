Brennpunkte

Reichinnek bringt Drohungen zur Anzeige

  14. September 2025
Heidi Reichinnek

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linken-Fraktionsvorsitzende Heidi Reichinnek bringt Beleidigungen und Drohungen wann immer mÃ¶glich zur Anzeige.

"NatÃ¼rlich geht das nicht in der Masse, vieles ist auch anonym, aber das ist wichtig und mein Team im Hintergrund unterstÃ¼tzt mich dabei", sagte Reichinnek dem Nachrichtenportal T-Online. Erst diese Woche habe sie eine Morddrohung per Brief erhalten. "Die meisten Sachen bekomme ich aber gar nicht mit, weil es online stattfindet: sexistische Beleidigungen und Todesdrohungen, Drohungen mit sexueller Gewalt. Das ist schon massiv."

Anzeigen seien nicht "in der Masse" mÃ¶glich, da vieles auch anonym sei, so Reichinnek. "Aber das ist wichtig und mein Team im Hintergrund unterstÃ¼tzt mich dabei." Sie fÃ¼gte hinzu: "Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Das sind keine Kavaliersdelikte, sondern der NÃ¤hrboden dafÃ¼r, dass wirklich etwas passiert." Oftmals treffe sie das zwar nicht mehr persÃ¶nlich. "Aber manchmal frage ich mich: Was sind das fÃ¼r Menschen, die solche Sachen ins Internet schreiben? WÃ¼rden diese Menschen mir das auch ins Gesicht sagen?"

