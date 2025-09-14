Elversberg (dts Nachrichtenagentur) - Zum Abschluss des fÃ¼nften Spieltags der 2. Bundesliga haben sich die SV 07 Elversberg und Dynamo Dresden 2:2 getrennt.
Die Partie begann rasant: Bereits nach drei Minuten brachte Christoph Daferner die GÃ¤ste nach einem Konter in FÃ¼hrung, nur sechs Minuten spÃ¤ter sorgte aber Younes Ebnoutalib nach einem FreistoÃŸ fÃ¼r den frÃ¼hen Ausgleich. Im Anschluss folgten gute Chancen auf beiden Seiten, wobei die Dresdner in der 39. Minute durch einen Treffer von Jakob Lemmer erneut in FÃ¼hrung gehen konnten.
Nach dem Seitenwechsel agierten die Sachsen zunÃ¤chst passiver, wobei die Hausherren auf den erneuten Ausgleich drÃ¤ngten. Die Defensive der GÃ¤ste hielt auch bis zur 90. Minute, aber in der Nachspielzeit sorgte dann Ebnoutalib doch noch fÃ¼r den verdienten Treffer. Danach blieb es bei der Punkteteilung.
Durch das Unentschieden rutschen die SaarlÃ¤nder auf den fÃ¼nften Tabellenplatz ab, wÃ¤hrend die SGD auf dem 15. Rang festsitzt. FÃ¼r Elversberg geht es am kommenden Samstag in Braunschweig weiter, Dynamo ist am Tag darauf gegen Hannover gefordert.
Die weiteren Ergebnisse von Sonntagnachmittag: PreuÃŸen MÃ¼nster - Fortuna DÃ¼sseldorf 1:2, SpVgg Greuther FÃ¼rth - 1. FC Kaiserslautern 0:3.
Sport
2. Bundesliga: Elversberg erkÃ¤mpft Remis gegen Dresden
14. September 2025
.
