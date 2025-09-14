Genf (dts Nachrichtenagentur) - WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala sieht den regelbasierten Welthandel trotz der US-Zollpolitik nicht am Ende. "Auf die USA entfallen nur 13 Prozent des Welthandels, wir dÃ¼rfen den US-Handel also nicht gleichsetzen mit dem Welthandel", sagte Okonjo-Iweala der FAZ und fÃ¼gte an: "Die WTO lebt."
Die Welt erlebe zwar eine Disruption des globalen Handelssystems, wie es sie seit 80 Jahren nicht mehr gegeben habe, aber 72 Prozent des Handels liefen nach wie vor gemÃ¤ÃŸ den Regeln der WTO im Vergleich zu 80 Prozent zu Jahresbeginn. "Der Kern des Handelssystems bleibt trotz der beispiellosen StÃ¶rungen stabil", sagte die WTO-Generaldirektorin.
Okonjo-Iweala machte sich zugleich fÃ¼r Reformen des bestehenden Systems stark: "Lasst uns diese Krise nutzen, um das Handelssystem zu reformieren und zweckmÃ¤ÃŸiger zu gestalten, anstatt nur darÃ¼ber zu jammern", sagte sie. Die Reformbereitschaft nehme erkennbar zu. "So sehr man unilaterale MaÃŸnahmen seitens der Amerikaner kritisieren mag, so sehr muss man auch anerkennen, dass deren Kritik an unfairen Handelspraktiken, Wettbewerbsverzerrungen und mangelnder Transparenz zum Teil berechtigt ist und von einigen anderen WTO-Mitgliedern geteilt wird", sagte die WTO-Generaldirektorin.
Auch einige andere Mitglieder hÃ¤tten ihre Bedenken. "China stÃ¶rt sich zum Beispiel an den Agrarsubventionen, die Teil des Systems sind. Arme LÃ¤nder sind der Meinung, dass man mehr tun mÃ¼sste, um sie in den globalen Handel zu integrieren, damit sie die Lebensbedingungen ihrer BÃ¼rger verbessern kÃ¶nnen", sagte Okonjo-Iweala. Es geht nun um gleiche Wettbewerbsbedingungen, aber nicht nur in Bezug auf China.
Wirtschaft
WTO-Generaldirektorin sieht Handelssystem trotz Trump stabil
- dts - 14. September 2025, 14:30 Uhr
