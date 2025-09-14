GroÃŸe Trauerfeier fÃ¼r erschossenen Trump-Aktivisten Kirk geplant - Kampagne gegen Kritiker

Mann bei Gedenkparade fÃ¼r Kirk in Arizona

Nach dem tÃ¶dlichen Attentat auf den ultrarechten US-Aktivisten und Influencer Charlie Kirk plant dessen Organisation eine Trauerfeier in einem Footballstadion mit Platz fÃ¼r zehntausende Menschen. Kirks Witwe kÃ¼ndigte an, die politische Arbeit ihres Mannes fortzufÃ¼hren: "Das Weinen dieser Witwe wird in der ganzen Welt wie ein Schlachtruf widerhallen," sagte sie. Rechte Politiker und Meinungsmacher in den USA fÃ¼hren derweil eine Kampagne, um kritische Online-BeitrÃ¤ge Ã¼ber Kirk Ã¶ffentlich anzuprangern und die Entlassung der jeweiligen Autoren durchzusetzen.



Die von Kirk gegrÃ¼ndete Organisation Turning Point USA, mit der er junge Leute fÃ¼r erzkonservative Ansichten gewinnen wollte, kÃ¼ndigte am Samstag (Ortszeit) fÃ¼r den 21. September eine Trauerfeier in einem Vorort von Phoenix im Bundesstaat Arizona an. Die Veranstalter erwarten offenbar riesigen Zustrom - die Feier soll in einem Footballstadion mit SitzplÃ¤tzen fÃ¼r mehr als 63.000 Menschen stattfinden. Bereits unmittelbar nach Kirks Tod am Mittwoch hatte US-PrÃ¤sident Donald Trump seine Teilnahme an dessen Beisetzung angekÃ¼ndigt.



"Die Bewegung, die mein Mann aufgebaut hat, wird nicht sterben", sagte Kirks Witwe Erika Kirk am Freitag in einer live im Internet Ã¼bertragenen Ansprache. Die "ÃœbeltÃ¤ter", die fÃ¼r Kirks Ermordung verantwortlich seien, hÃ¤tten "keine Ahnung, was sie damit im ganzen Land entfesselt haben", warnte sie.



Kirk war am Mittwoch bei einem Auftritt auf einem UniversitÃ¤tscampus im Bundesstaat Utah erschossen worden. Der 31-JÃ¤hrige galt als einer der einflussreichsten rechten Aktivisten und Influencer und wichtiger UnterstÃ¼tzer von PrÃ¤sident Donald Trump.Â Wegen seiner Ã¶ffentlich verkÃ¼ndeten radikalen Ansichten zu Themen wie Rassismus, GeschlechtsidentitÃ¤t und Waffenbesitz war er stark umstritten.



Am Freitag hatten die BehÃ¶rden die Festnahme des mutmaÃŸlichen AttentÃ¤ters Tyler R. bekanntgegeben. Er soll ein EinzeltÃ¤ter gewesen sein. Berichten zufolge hatte dessen Vater den 22-JÃ¤hrigen mit seiner Ã„hnlichkeit zu Fahndungsbildern konfrontiert, woraufhin R. die Tat gestanden habe.



Ersten Erkenntnissen zufolge stammt der junge Mann aus einer Familie mormonischer Republikaner in dem streng konservativen Ort Washington in Utah. GroÃŸe Teile der politischen Rechten in den USA stellten R. als Linksextremisten dar, nachdem am Tatort zwei PatronenhÃ¼lsen mit antifaschistischen Parolen gefunden wurden. Schon bevor der mutmaÃŸliche SchÃ¼tze gefasst wurde, hatte US-PrÃ¤sident Trump die "radikale Linke" fÃ¼r das Attentat verantwortlich gemacht.



Klare Hinweise auf eine politische Radikalisierung R.s gibt es jedoch bisher nicht, ehemalige MitschÃ¼ler beschrieben den 22-JÃ¤hrigen vielmehr als Fan von Shooter-Spielen wie "Call of Duty" oder "Halo". Weitere am Tatort gefundene Patronen sollen mit Symbolen und WÃ¶rtern aus Online-Spielen markiert gewesen sein.



Kirk galt als Trumps Sprachrohr fÃ¼r die Jugend. In Interviews, als Podcaster und bei Diskussionsveranstaltungen verbreitete er radikal rechte Thesen etwa fÃ¼r Waffenbesitz, gegen Abtreibung und Transgender. Trumps Maga-Lager (Make America Great Again, Macht Amerika wieder groÃŸartig) reagierte entsetzt auf das Attentat. Einige Trump-AnhÃ¤nger forderten, Kirk zu "rÃ¤chen" oder zumindest all jene festzunehmen, die seinen Tod bejubelten.



Rechte Aktivisten und Politiker, darunter Regierungsmitglieder und die ultrarechte VerschwÃ¶rungs-Influencerin Laura Loomer, starteten eine Kampagne, um jegliche Ã¶ffentliche Kritik an Kirk zu unterbinden und zu ahnden. Kirk-UnterstÃ¼tzer durchkÃ¤mmen dazu systematisch das Internet nach negativen Kommentaren Ã¼ber den ermordeten Aktivisten und kontaktieren die Arbeitgeber der Autoren. Mehrere Menschen verloren in der Folge bereits ihren Job.