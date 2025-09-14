Bericht: Innenministerium spricht mit Taliban Ã¼ber Abschiebungen

Innenministerium (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung steht einem Medienbericht zufolge offenbar kurz davor, Abschiebungen afghanischer StaatsbÃ¼rger in ihre Heimat massiv auszuweiten.



Wie die "Bild" schreibt, bereitet das Bundesinnenministerium von Alexander Dobrindt (CSU) neue Abschiebungen nach Afghanistan vor. Diese sollen demnach deutlich leichter, regelmÃ¤ÃŸiger und in grÃ¶ÃŸerem MaÃŸstab vonstattengehen als bislang. Die Abschiebungen sollen nicht mehr nur mit Charter-Maschinen durchgefÃ¼hrt werden - stattdessen sollen afghanische StaatsbÃ¼rger per Linienflug zurÃ¼ckgefÃ¼hrt werden.



Nach Informationen der Zeitung fÃ¼hren deutsche Regierungsvertreter bereits GesprÃ¤che mit den Taliban-Machthabern. Anfang September trafen sich demnach deutsche Vertreter aus dem Bundesinnenministerium mit den Taliban in Katar, um einen regulÃ¤ren Abschiebe-Mechanismus zu etablieren. Derzeit wird dem Bericht zufolge im Innenministerium eine Entsendung deutscher Vertreter in Afghanistans Hauptstadt Kabul organisiert, um die GesprÃ¤che vor Ort fortzusetzen. Vertreter Katars sind dabei als Vermittler tÃ¤tig.



Seit der MachtÃ¼bernahme der islamistischen Taliban im Sommer 2021 starteten nur zwei AbschiebeflÃ¼ge aus Deutschland nach Afghanistan. Im Herbst 2024 wurden 28, im Juli 2025 81 afghanische Schwerstkriminelle ausgeflogen.

