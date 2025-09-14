Wehrbeauftragter fordert konsequentes Vorgehen gegen Gewaltrituale

Bundeswehr-Soldaten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem in Berlin drei Ex-Soldaten des Wachbataillons wegen gewalttÃ¤tiger sexueller Aufnahmerituale zu Haftstrafen auf BewÃ¤hrung und Geldstrafe verurteilt worden sind, haben sich fÃ¼hrende Vertreter aus Politik und StreitkrÃ¤ften grundsÃ¤tzlich zu solchen Praktiken und Umgangsformen in den StreitkrÃ¤ften geÃ¤uÃŸert. Wie die FAS berichtet, wurde dabei deutlich, dass junge Wehrdienstleistende zwar weiterhin grundsÃ¤tzlich mit rauen Formen der Kameradschaft und des Korpsgeistes zu rechnen haben, dabei jedoch klare Grenzen nicht Ã¼berschritten werden dÃ¼rften.



Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) stellte in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" klar: "Gewalt, Extremismus und Sexismus haben in unserer Bundeswehr nichts verloren." Und weiter: "Wir wollen erreichen, dass mÃ¶glichst alle FÃ¤lle gemeldet werden. Dabei nehmen wir jeden Verdacht ernst, wir untersuchen und handeln konsequent."



Pistorius hob die Bedeutung einer modernisierten Ausbildung innerhalb des neuen Wehrdienstes hervor. Der Minister sagte der FAS: "Dabei drehen wir vereinfacht ausgedrÃ¼ckt jeden Stein um. Es geht nicht nur darum, dass wir neue Module einfÃ¼hren, etwa die Drohnenausbildung." Man wolle selbstbewusste Rekruten, denen von Anfang an auf AugenhÃ¶he begegnet werde. Denn klar sei: Alle Soldaten mÃ¼ssten sich aufeinander verlassen kÃ¶nnen. "In jeder Situation. Kameradschaft hÃ¤lt die Truppe zusammen und stÃ¤rkt die Einsatzbereitschaft."



Bei VorfÃ¤llen und VerstÃ¶ÃŸen gelte umgekehrt: "Wer aus falsch verstandener Kameradschaft VorfÃ¤lle nicht meldet, schadet dem Zusammenhalt." In den vergangenen Jahren seien Vorschriften angepasst und die gesetzlichen Grundlagen geschÃ¤rft worden, "um TÃ¤ter schneller aus den StreitkrÃ¤ften zu entfernen".



Der Vorsitzende des gewerkschaftsÃ¤hnlichen Bundeswehrverbandes, Oberst AndrÃ© WÃ¼stner, verteidigte in der FAS grundsÃ¤tzlich, dass es Rituale der soldatischen Gemeinschaften gibt, sprach aber auch von klaren Grenzen. WÃ¶rtlich sagte WÃ¼stner: "Aufnahmerituale kÃ¶nnen eine gute Sache fÃ¼r Geist und GemeinschaftsgefÃ¼hl sein. Sie finden ihre Grenzen dort, wo sie gegen die MenschenwÃ¼rde, die kÃ¶rperliche Unversehrtheit, Gesetze oder gegen Vorschriften der Bundeswehr verstoÃŸen. Wenn Menschen diese Grenzen Ã¼berschreiten, werden sie zu Recht zur Verantwortung gezogen."



Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Henning Otte, sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung": "Praktiken oder vermeintliche Rituale, die auf EntwÃ¼rdigung und Gewalt setzen, sind inakzeptabel. Sie dÃ¼rfen in unserer Bundeswehr keinen Platz haben und mÃ¼ssen durch die Dienstaufsicht unterbunden werden."



In dem abgeurteilten Fall hatten mehrere Ã¤ltere Soldaten das Wachbataillons einen jÃ¼ngeren Rekruten gemeinschaftlich sexuell gequÃ¤lt und erniedrigt. Nach Angaben der Verurteilten war das "ZÃ¤pfchen-Ritual" in ihren Kompanien ebenso Ã¼blich, wie andere AufnahmeÃ¼bungen anderswo. Ein weiterer Soldat war vorige Woche zudem wegen schwerer KÃ¶rperverletzung und unterlassener Hilfeleistungen gegenÃ¼ber seinem Untergebenen angeklagt und verurteilt worden. Mehrere MittÃ¤ter blieben unentdeckt oder sind auf der Flucht. Derzeit ermitteln Bundeswehr und Staatsanwaltschaft wegen eines oder mehrerer VorfÃ¤lle im Zusammenhang mit Aufnahmeritualen beim Panzergrenadierbataillon in Marienberg.

