Bei einem schweren Verkehrsunfall in Nordrhein-Westfalen sind drei Menschen gestorben. Ein Autofahrer Ã¼berholte im Ort Bedburg-Hau einen anderen Wagen und kam beim Wiedereinscheren von der Fahrbahn ab, wie die Polizei Kleve am Sonntag mitteilte. Das Auto prallte gegen einen Baum und fing Feuer.
Der Fahrer, ein 28-JÃ¤hriger, sei in dem Wagen gestorben. Die beiden Insassen, ein 49 Jahre alter Mann und ein 15-jÃ¤hriger Jugendlicher, wurden aus dem Auto geschleudert und starben ebenfalls noch an der Unfallstelle.
Brennpunkte
Schwerer Unfall beim Ãœberholen: Drei Tote in Nordrhein-Westfalen
- AFP - 14. September 2025, 11:06 Uhr
