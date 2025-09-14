Brennpunkte

Schwerer Unfall beim Ãœberholen: Drei Tote in Nordrhein-Westfalen

  • AFP - 14. September 2025, 11:06 Uhr
Bild vergrößern: Schwerer Unfall beim Ãœberholen: Drei Tote in Nordrhein-Westfalen
Blaulicht eines Rettungswagens
Bild: AFP

Bei einem Verkehrsunfall in Nordrhein-Westfalen sind drei Menschen gestorben. Ein Autofahrer Ã¼berholte im Ort Bedburg-Hau einen anderen Wagen und kam beim Wiedereinscheren von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen einen Baum und fing Feuer.

Der Fahrer, ein 28-JÃ¤hriger, sei in dem Wagen gestorben. Die beiden Insassen, ein 49 Jahre alter Mann und ein 15-jÃ¤hriger Jugendlicher, wurden aus dem Auto geschleudert und starben ebenfalls noch an der Unfallstelle.

