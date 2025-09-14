Verfassungsrichter-Wahl im Bundestag fÃ¼r den 25. September geplant

Bundesverfassungsgericht

Die Wahl der drei neuen Richterinnen und Richter fÃ¼r das Bundesverfassungsgericht soll am 25. September stattfinden. Die Unionsfraktion im Bundestag bestÃ¤tigte auf Anfrage den geplanten Termin.

Der neue Anlauf fÃ¼r die Wahl der drei neuen Richterinnen und Richter fÃ¼r das Bundesverfassungsgericht soll im Bundestag am 25. September stattfinden. Die Unionsfraktion bestÃ¤tigte am Samstag auf Anfrage den geplanten Termin. Die Kandidierenden sollen zuvor am 22. September vom Wahlausschuss des Parlaments offiziell aufgestellt werden. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die SPD-Fraktion nach dem Eklat um Frauke Brosius-Gersdorf die Juristin Sigrid Emmenegger als neue Kandidatin fÃ¼r das Verfassungsgericht nominiert.



Zuerst hatten das "Handelsblatt" und die Funke Mediengruppe unter Berufung auf ein Schreiben von Unions-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Steffen Bilger (CDU) an die Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion Ã¼ber den neuen Wahl-Termin berichtet. Der erste Versuch der schwarz-roten Koalition, die frei gewordenen Richterstellen beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zu besetzen, war im Juli gescheitert: Die Union hatte ihre zunÃ¤chst zugesicherte UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Brosius-Gersdorf zurÃ¼ckgezogen. Die Potsdamer Rechtsprofessorin verzichtete schlieÃŸlich auf eine Kandidatur.Â



Emmenegger ist aktuell noch Richterin am Bundesverwaltungsgericht. Neben ihr hat die SPD die MÃ¼nchner Rechtswissenschaftlerin Ann-Katrin Kaufhold als Kandidatin nominiert; die Union unterstÃ¼tzt die Kandidatur von GÃ¼nter Spinner, der derzeit Vorsitzender Richter am Bundesarbeitsgericht ist.



Die gescheiterte Richterwahl im Juli hatte vor der parlamentarischen Sommerpause fÃ¼r Verstimmungen in der Koalition gesorgt. Die SPD warf dem Koalitionspartner Union vor, Zusagen nicht eingehalten zu haben. Die Union hatte bei ihrer Entscheidung unter anderem auf die liberale Haltung von Brosius-Gersdorf zum Thema Abtreibung verwiesen.



FÃ¼r die Wahl der neuen Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht ist eine Zweidrittelmehrheit im Plenum des Bundestags nÃ¶tig. Die schwarz-rote Koalition ist somit auch auf Stimmen aus der Opposition angewiesen.Â GrÃ¼ne und Linke lieÃŸen aber ihre Zustimmung offen - sie kritisierten, dass SPD und Union nicht das GesprÃ¤ch mit den beiden Oppositions-Fraktionen suchten.



Die Linken-Fraktionsvorsitzende Heidi Reichinnek sieht nun die Union am Zug. "Der Ball liegt bei der Union", sagte sie. Reichinnek lieÃŸ offen, ob ihre Fraktion fÃ¼r Spinner stimmen wird. "Das entscheiden wir in der Fraktion. Noch ist ja etwas Zeit bis zur Wahl der Verfassungsrichter", sagte sie. "An uns scheitert es auf keinen Fall. Aber es ist doch die Aufgabe der Regierungskoalition, fÃ¼r alle ihre Kandidatinnen und Kandidaten auch demokratische Mehrheiten zu finden", sagte Reichinnek.