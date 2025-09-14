Neun Monate nach Rettung: Geschmuggeltes Gorillababy soll nach Afrika heimkehren

Zeytin beim Schmusen mit einem Pfleger

Kurz vor Weihnachten wurde das Gorillababy Zeytin eingepfercht in einer Holzkiste im Frachtraum einer Turkish-Airlines-Maschine auf dem Weg von Nigeria nach Thailand entdeckt - neun Monate spÃ¤ter ist aus dem verÃ¤ngstigten und verstÃ¶rten Tier ein aufgewecktes und munteres Affenkind geworden, das durch sein Gehege tollt und mit seinen WÃ¤rtern spielt. Nun soll der vor dem illegalen Tierhandel gerettete Gorilla bald in seine Heimat zurÃ¼ckkehren.



Gefunden und beschlagnahmt wurde Zeytin im Dezember wÃ¤hrend einer Zwischenlandung in Istanbul. Das damals etwa fÃ¼nf Monate alte Affenbaby wurde in den PolonezkÃ¶y-Zoo nahe Istanbul gebracht und dort seither in einem eigenen Gehege "mit mÃ¼tterlicher Zuneigung aufgezogen", wie der Regionalchef der tÃ¼rkischen NaturschutzbehÃ¶rde, Fahrettin Ulu, sagt.Â



Bei seiner Ankunft wog der von den Pflegern Zeytin (Olive) getaufte Affe gut neun Kilo und war 62,5 Zentimeter groÃŸ. Inzwischen wiegt er 16 Kilo und misst 80 Zentimeter - "mit anderen Worten, aus dem Baby ist ein junger Gorilla geworden", schildert Ulu.



GemÃ¤ÃŸ dem Cites-Abkommen zum Handel mit geschÃ¼tzten Arten mÃ¼ssen aus den HÃ¤nden von Schmugglern gerettete Tiere wieder in ihre HerkunftslÃ¤nder zurÃ¼ckgebracht werden. Gemeinsam mit dem Cites-Sekretariat und den nigerianischen BehÃ¶rden bereitet die TÃ¼rkei jetzt Zeytins Heimkehr vor. "Wir haben uns Ã¼ber das Auswilderungszentrum in Nigeria informiert und entschieden, ihn zurÃ¼ckzuschicken", sagt Ulu.



In Nigeria soll Zeytin zunÃ¤chst in eine Auffangstation der Naturschutzorganisation Pandrillus Foundation kommen. Dort wartet bereits die dreijÃ¤hrige Bili, die vor zwei Jahren vom Zoll in Lagos beschlagnahmt wurde. Sie gehÃ¶rt zur Unterart der Westlichen Tieflandgorillas - wie "sehr wahrscheinlich" auch Zeytin, wie Pandrillus-Chefin Liza Gadsby sagt.Â



Bilis Verlegung in ein Schutzgebiet wurde extra verschoben, damit sie Zeytin wÃ¤hrend dessen QuarantÃ¤ne nach der Ankunft in Nigeria Gesellschaft leisten kann. "Diese beiden kleinen Waisenkinder haben in ihrem jungen Leben schon so viel gelitten", sagt Gadsby. "Sie kÃ¶nnen beide sehr davon profitieren, wenn sie vor dem nÃ¤chsten Schritt Zeit miteinander verbringen."