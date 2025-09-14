Politik

Belgiens Premier solidarisiert sich mit israelischem Dirigenten Shani - Lob von Merz

Nach der Ausladung der MÃ¼nchner Philharmoniker von einem Festival in Flandern hat der belgische Regierungschef De Wever ein Konzert des Orchesters in Essen besucht und seine SolidaritÃ¤t mit dem israelischen Dirigenten Shani bekundet. Kanzler Merz dankte De Wever fÃ¼r ein 'starkes Zeichen'.

Nach der Ausladung der MÃ¼nchner Philharmoniker von einem Festival in Flandern hat der belgische Regierungschef Bart De Wever ein Konzert des Orchesters in Essen besucht und seine SolidaritÃ¤t mit dem israelischen Dirigenten Lahav Shani bekundet. In Belgien werde es "niemals Platz fÃ¼r Rassismus und Antisemitismus" geben, schrieb De Wever am Samstag im Onlinedienst X.Â Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) dankte De Wever tags darauf fÃ¼r ein "starkes Zeichen".

De Wever verÃ¶ffentlichte ein Foto, auf dem er dem Dirigenten die Hand schÃ¼ttelt. "Ich habe darauf bestanden, ihm diese Botschaft persÃ¶nlich zu Ã¼bermitteln und meine WertschÃ¤tzung fÃ¼r seinen Beitrag zur Kraft der Musik zum Ausdruck zu bringen", betonte der belgische Regierungschef.

Die Organisatoren des Festival van Vlaanderen in der Stadt Gent hatten am Mittwoch das fÃ¼r den 18. September geplante Konzert der MÃ¼nchner Philharmoniker abgesagt. Shani sei "nicht in der Lage gewesen, die nÃ¶tige Klarheit Ã¼ber seine Haltung zu dem genozidalen Regime in Tel Aviv auszudrÃ¼cken", schrieben sie als BegrÃ¼ndung mit Verweis auf die israelische Regierung.Â 

De Wever Ã¼bte am Freitag dann scharfe Kritik an der Ausladung der MÃ¼nchner Philharmoniker vom Festival. "Jemandem allein aufgrund seiner Herkunft ein Berufsverbot aufzuerlegen, ist sowohl rÃ¼cksichtslos als auch unverantwortlich", erklÃ¤rte er. Die Entscheidung habe "dem Ansehen unseres Landes" schweren Schaden zugefÃ¼gt, bedauerte er.

Kanzler Merz reagierte am Sonntag ebenfalls bei X: "Ich danke dem belgischen Premierminister fÃ¼r sein starkes Zeichen der SolidaritÃ¤t, das er mit dem Besuch bei Lahav Shani und den MÃ¼nchner Philharmonikern in Essen gesetzt hat", schrieb Merz. "Wir dÃ¼rfen diesem blanken Antisemitismus keinen Platz geben", schrieb Merz direkt an De Wever gerichtet.Â 

Die Entscheidung hatte in der Bundesregierung fÃ¼r massive Kritik gesorgt. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sprach von "blankem Antisemitismus", Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) von einer "absolut inakzeptablen" Situation.

Die Organisatoren verteidigten ihre Entscheidung daraufhin: Shani bewege sich als Chefdirigent des Israel Philharmonic Orchestra in einer "Grauzone". Es sei nicht klar, "wo er in diesem Konflikt steht", hieÃŸ es in einer ErklÃ¤rung.

Am Montag geben die MÃ¼nchner Philharmoniker nun ein Konzert in Berlin. Beim Musikfest Berlin wurde ein kurzfristiges Gastspiel anberaumt. Dieses soll am Montag um 19 Uhr im Konzerthaus Berlin stattfinden.

Shani wurde 1989 in der israelischen GroÃŸstadt Tel Aviv geboren. Seit 2018 ist er Chefdirigent des Rotterdam Philharmonic Orchestra. Ab der Saison 2020/21 Ã¼bernahm er die Position des Musikdirektors des Israel Philharmonic Orchestra. Im Februar 2023 ernannten die MÃ¼nchner Philharmoniker Shani zum Chefdirigenten â€“ er wird den Posten im September 2026 antreten.

