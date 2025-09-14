Australien investiert 6,8 Milliarden Euro in Werft fÃ¼r atomgetriebene U-Boote

Australien will Flotte atomgetriebner U-Boote aufbauen

Australien hat Milliarden-Investitionen in Werftanlagen fÃ¼r atomgetriebene U-Boote angekÃ¼ndigt. In den kommenden zehn Jahren stelle die Regierung umgerechnet 6,8 Milliarden Euro bereit, um die Henderson-Werft in der NÃ¤he von Perth auszubauen, teilte Verteidigungsminister Richard Marles am Samstag mit. Vorgesehen ist demnach der Bau von Trockendocks, in denen Atom-U-Boote gewartet werden kÃ¶nnen, sowie Einrichtungen zum Bau von Schiffen.Â



Australien will sich im Rahmen seiner als Aukus bezeichneten MilitÃ¤rallianz mit den USA und GroÃŸbritannien bis zum Jahr 2040 mindestens drei atomgetriebene U-Boote der "Virginia"-Klasse beschaffen. Danach will Australien in Zusammenarbeit mit GroÃŸbritannien eigene U-Boote bauen.



Die MilitÃ¤rallianz zwischen Australien, den USA und GroÃŸbritannien war 2021 als Antwort auf die wachsende Dominanz Chinas im Indopazifik gegrÃ¼ndet worden. Neben der Ausstattung Australiens mit der Flotte neuer U-Boote konzentriert sich das BÃ¼ndnis auf die Entwicklung fortschrittlicher KampffÃ¤higkeiten wie Unterwasserdrohnen, Hyperschallraketen sowie den militÃ¤rischen Einsatz von KÃ¼nstlicher Intelligenz.Â



Die Henderson-Werft sei "ein SchlÃ¼sselelement des Aukus-Abkommens", sagte Marles dem australischen Fernsehsender Sky News. Die US-Regierung hat die Allianz sllerdings auf den PrÃ¼fstand gestellt, um sie mit den Zielen der "America-First"-Agenda von PrÃ¤sident Donald Trump abzugleichen. Kritiker argumentieren, dass die USA nicht genÃ¼gend atomgetriebene U-Boote produzieren, um die eigene Marine und Australien zu versorgen. Laut einem Bericht der "Washington Post" sicherte US-AuÃŸenminister Marco Rubio seinem australischen Kollegen Marles aber vor zwei Wochen in einem privaten GesprÃ¤che zu, dass Aukus fortgesetzt werde.