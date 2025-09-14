Politiker und VerbraucherschÃ¼tzer kritisieren Bahn-SparplÃ¤ne

Gleisende (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ãœberlegungen der Deutschen Bahn, das Angebot in Fernverkehr auszudÃ¼nnen und die Fahrpreise fÃ¼r ICE und Intercity-ZÃ¼ge deutlich zu erhÃ¶hen, stoÃŸen in der Politik und bei VerbraucherschÃ¼tzern auf Kritik. "Die FahrgÃ¤ste haben fÃ¼r die drohende PreiserhÃ¶hung und StreckenausdÃ¼nnung im Fernverkehr kein VerstÃ¤ndnis", sagte der verkehrspolitische Sprecher der Linken im Bundestag, Luigi Pantisano, dem "Tagesspiegel" (Sonntagausgabe). "TicketpreiserhÃ¶hungen um mehr als zehn Prozent kÃ¶nnen sich viele Menschen nicht mehr leisten."



Zuvor hatte der Chef der Bahngewerkschaft EVG, Martin Burkert, gewarnt, dass die Deutsche Bahn zeitnah die Fahrpreise im Fernverkehr um zehn Prozent erhÃ¶hen wird. Hintergrund ist ein Anstieg bei den NutzungsgebÃ¼hren fÃ¼r das Schienennetz, den sogenannten Trassenpreisen. Der Bahntochter DB Fernverkehr fehlten deshalb in diesem Jahr 95 Millionen Euro, erklÃ¤rte Burkert, der auch Vize-Chef des Bahnaufsichtsrates ist.



Die verlustreiche Bahntochter DB Fernverkehr will zudem 2026 viele ICE- und Intercity-Verbindungen zu touristischen Zielen sowie kleineren GroÃŸstÃ¤dten streichen, berichtet der "Tagesspiegel" unter Berufung auf interne Unterlagen. Demnach sollen kÃ¼nftig unter anderem nur noch halb so viele FernzÃ¼ge zum Bodensee und nach Garmisch-Partenkirchen fahren. Im Norden soll LÃ¼beck von FernzÃ¼gen gar nicht mehr angefahren werden, auch Kiel soll Direktverbindungen nach KÃ¶ln, MÃ¼nchen und Basel verliehen.



Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) kritisierte die PlÃ¤ne. "Damit sind wir selbstverstÃ¤ndlich nicht zufrieden", sagte Madsen dem "Tagesspiegel". Man erwarte deutliche Verbesserungen. Man sehe allerdings gleichzeitig die Herausforderungen, mit denen die DB Fernverkehr wirtschaftlich und infrastrukturell konfrontiert sei. "Wir werden als Landesregierung aber weiter darauf hinarbeiten, dass unser Land bestmÃ¶glich an den Fernverkehr angeschlossen wird."



Lukas IfflÃ¤nder, Vizechef des Fahrgastverbandes Pro Bahn, macht fÃ¼r die drohenden AngebotskÃ¼rzungen die Politik mitverantwortlich. Der Bund mÃ¼sse als EigentÃ¼mer festlegen, "welcher Fernverkehr gewÃ¼nscht ist und wie dieser finanziert wird". Stattdessen rede sich die Bundesregierung damit heraus, dass die staatliche Deutsche Bahn als Aktiengesellschaft das Angebot im Fernverkehr eigenwirtschaftlich betreibe und deshalb allein Ã¼ber das Streckennetz entscheide.

