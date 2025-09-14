In Nordrhein-Westfalen sind am Sonntag (ab 08.00 Uhr) rund 13,7 Millionen Menschen zur Kommunalwahl aufgerufen. Die BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger entscheiden Ã¼ber die Zusammensetzung von Kreistagen, Stadtparlamenten, GemeinderÃ¤ten und Regionsversammlungen. DarÃ¼ber hinaus werden zahlreiche BÃ¼rgermeister und LandrÃ¤te gewÃ¤hlt - unter anderem die OberbÃ¼rgermeister von KÃ¶ln und DÃ¼sseldorf. Die Wahl findet in allen 427 Kommunen des Landes statt, darunter 396 StÃ¤dte und Gemeinden sowie 31 Kreise.
Die Kommunalwahl im bevÃ¶lkerungsreichsten Land gilt als erster groÃŸer Stimmungstest wenige Monate nach der Bundestagswahl.Â Bei der Kommunalwahl 2020 gewann die CDU mit 34,3 Prozent, fuhr zugleich aber ihrÂ bislang schlechtestes Resultat bei Kommunalwahlen ein. Die SPD kam auf 24,3 Prozent. Platz drei belegten die GrÃ¼nen mit 20 Prozent. Die FDP erreichte 5,6 Prozent, die AfD 5,1 Prozent.
Politik
Rund 13,7 Millionen Menschen zu Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen aufgerufen
- AFP - 14. September 2025, 04:03 Uhr
In Nordrhein-Westfalen sind rund 13,7 Millionen Menschen zur Kommunalwahl aufgerufen. Die BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger entscheiden unter anderem Ã¼ber die Zusammensetzung von Kreistagen, Stadtparlamenten, GemeinderÃ¤ten und Regionsversammlungen.
In Nordrhein-Westfalen sind am Sonntag (ab 08.00 Uhr) rund 13,7 Millionen Menschen zur Kommunalwahl aufgerufen. Die BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger entscheiden Ã¼ber die Zusammensetzung von Kreistagen, Stadtparlamenten, GemeinderÃ¤ten und Regionsversammlungen. DarÃ¼ber hinaus werden zahlreiche BÃ¼rgermeister und LandrÃ¤te gewÃ¤hlt - unter anderem die OberbÃ¼rgermeister von KÃ¶ln und DÃ¼sseldorf. Die Wahl findet in allen 427 Kommunen des Landes statt, darunter 396 StÃ¤dte und Gemeinden sowie 31 Kreise.
Weitere Meldungen
Die Linke in Rheinland-Pfalz hat ihre Landesvorsitzende Rebecca Ruppert zur Spitzenkandidatin fÃ¼r die Landtagswahl am 22. MÃ¤rz 2026 gewÃ¤hlt. Sie erhielt bei einerMehr
Nach tagelangen Protesten mit dutzenden Todesopfern ist in Nepal eine neue Regierungschefin eingesetzt worden. Die frÃ¼here Oberste Richterin Sushila Karki legte am Freitag inMehr
Im Ringen um das Klimaziel der EuropÃ¤ischen Union fÃ¼r 2040 wird es voraussichtlich keine Einigung vor der UN-Klimakonferenz im November geben. Wegen anhaltender Differenzen derMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Deutschlands Apotheker sehen die Versorgung mit Arzneimitteln in diesem Winter in Gefahr. "Auch in diesen Winter gehen wir sehr schlechtMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Um der Wohnungsnot zu begegnen, mahnt der Chef des CDU-SozialflÃ¼gels "eine Renaissance des betrieblichen Wohnens" mithilfe der schwarz-rotenMehr
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die schwarz-rote Koalition nutzt das SondervermÃ¶gen Infrastruktur und Klimaschutz (SVIK) wohl auch, um HaushaltslÃ¶cher zu stopfen, anstattMehr