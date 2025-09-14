Politik

Rund 13,7 Millionen Menschen zu Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen aufgerufen

  • AFP - 14. September 2025, 04:03 Uhr
Bild vergrößern: Rund 13,7 Millionen Menschen zu Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen aufgerufen
Wahllokal zur Bundestagswahl
Bild: AFP

In Nordrhein-Westfalen sind rund 13,7 Millionen Menschen zur Kommunalwahl aufgerufen. Die BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger entscheiden unter anderem Ã¼ber die Zusammensetzung von Kreistagen, Stadtparlamenten, GemeinderÃ¤ten und Regionsversammlungen.

In Nordrhein-Westfalen sind am Sonntag (ab 08.00 Uhr) rund 13,7 Millionen Menschen zur Kommunalwahl aufgerufen. Die BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger entscheiden Ã¼ber die Zusammensetzung von Kreistagen, Stadtparlamenten, GemeinderÃ¤ten und Regionsversammlungen. DarÃ¼ber hinaus werden zahlreiche BÃ¼rgermeister und LandrÃ¤te gewÃ¤hlt - unter anderem die OberbÃ¼rgermeister von KÃ¶ln und DÃ¼sseldorf. Die Wahl findet in allen 427 Kommunen des Landes statt, darunter 396 StÃ¤dte und Gemeinden sowie 31 Kreise.

Die Kommunalwahl im bevÃ¶lkerungsreichsten Land gilt als erster groÃŸer Stimmungstest wenige Monate nach der Bundestagswahl.Â Bei der Kommunalwahl 2020 gewann die CDU mit 34,3 Prozent, fuhr zugleich aber ihrÂ bislang schlechtestes Resultat bei Kommunalwahlen ein. Die SPD kam auf 24,3 Prozent. Platz drei belegten die GrÃ¼nen mit 20 Prozent. Die FDP erreichte 5,6 Prozent, die AfD 5,1 Prozent.

