Netanjahu: TÃ¶tung der Hamas-AnfÃ¼hrer wÃ¼rde Gaza-Krieg beenden

  • AFP - 14. September 2025, 03:43 Uhr
Bild vergrößern: Netanjahu: TÃ¶tung der Hamas-AnfÃ¼hrer wÃ¼rde Gaza-Krieg beenden
Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu
Bild: AFP

Israels Regierungschef Netanjahu hat die Tötung der Hamas-Führungsriege als Voraussetzung für eine Beendigung des Kriegs im Gazastreifen bezeichnet. 'Sie loszuwerden, würde das Haupthindernis für die Freilassung all unserer Geiseln und die Beendigung des Krieges beseitigen', erklärte Netanjahu.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat die TÃ¶tung der Hamas-FÃ¼hrungsriege als Voraussetzung fÃ¼r eine Beendigung des Kriegs im Gazastreifen bezeichnet. "Sie loszuwerden, wÃ¼rde das Haupthindernis fÃ¼r die Freilassung all unserer Geiseln und die Beendigung des Krieges beseitigen", erklÃ¤rte Netanjahu am Samstag. Israels hatte kÃ¼rzlich Luftangriffe auf Hamas-AnfÃ¼hrer in Katar geflogen. Dies stieÃŸ international auf Kritik, auch US-PrÃ¤sident Donald Trump Ã¤uÃŸerte seinen Unmut. Dessen AuÃŸenminister Marco Rubio wird am Sonntag zu einem Besuch in Israel erwartet.

"Die in Katar lebenden Hamas-Terroristenchefs kÃ¼mmern sich nicht um die Menschen in Gaza", erklÃ¤rte Netanjahu im Onlinedienst X. "Sie haben alle Versuche einer Waffenruhe blockiert, um den Krieg endlos in die LÃ¤nge zu ziehen."Â 

Die israelische Armee hatte am Dienstag Luftangriffe auf Ziele in Katars Hauptstadt Doha geflogen, die sich nach Armeeangaben gegen die FÃ¼hrungsebene der islamistischen PalÃ¤stinenserorganisation Hamas richteten.Â 

Das Forum der Geisel-Familien kritisierte das Vorgehen der Regierung am Samstag scharf. Der Angriff in Katar habe "zweifelsfrei bewiesen, dass es ein Hindernis fÃ¼r die RÃ¼ckkehr der Geiseln und die Beendigung des Krieges gibt: MinisterprÃ¤sident Netanjahu", erklÃ¤rte die Initiative. "Jedes Mal, wenn sich eine Einigung abzeichnet, wird sie von Netanjahu sabotiert."Â 

Auch die USA hatten Kritik an den israelischen Luftangriffen in Katar geÃ¤uÃŸert. Nach Angaben von US-AuÃŸenminister Rubio hat dies aber keine Auswirkungen auf das enge VerhÃ¤ltnis zu Israel. "Das wird die Art unserer Beziehung zu den Israelis nicht Ã¤ndern", sagte er am Samstag vor seinem Abflug nach Israel. Es mÃ¼sse aber darÃ¼ber gesprochen werden, welche Folgen der Angriff auf die diplomatischen BemÃ¼hungen um eine Beendigung des Kriegs im Gazastreifen habe.

"NatÃ¼rlich waren wir darÃ¼ber nicht glÃ¼cklich, der PrÃ¤sident war darÃ¼ber nicht glÃ¼cklich", fÃ¼gte Rubio hinzu. Trump hatte gesagt, er sei "Ã¤uÃŸerst betrÃ¼bt Ã¼ber den Ort des Angriffs" und bezeichnete Katar als "starken VerbÃ¼ndeten und Freund der Vereinigten Staaten".

Israel setzte derweil seinen MilitÃ¤reinsatz im Gazastreifen fort. Nach Angaben des Hamas-Zivilschutzes wurden bei israelischen Angriffen am Samstag 32 Menschen getÃ¶tet. Aufgrund der massiven EinschrÃ¤nkungen fÃ¼r Medien in dem PalÃ¤stinensergebiet lassen sich die Angaben nicht unabhÃ¤ngig Ã¼berprÃ¼fen.

Israel hatte in den vergangenen Tagen seine Offensive zur Einnahme der Stadt Gaza ausgeweitet. Nach Armeeangaben flohen seitdem mehr als 250.000 Menschen in andere Teile des Gazastreifens. Der von der Hamas kontrollierte Zivilschutz erklÃ¤rte hingegen, nur rund 68.000 Einwohnern sei es gelungen, die Stadt zu verlassen.Â 

Nach UN-SchÃ¤tzungen hatten sich in der Stadt Gaza und Umgebung zuletzt noch rund eine Million Menschen aufgehalten. Die Stadt ist nach Angaben Israels eine der letzten Hochburgen der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen.

Am Samstag warf die israelische Armee FlugblÃ¤tter ab, in denen die Bewohner der westlichen Stadtteile Gazas zum Verlassen der Gebiete aufgefordert wurden. Die israelische Armee gehe mit "sehr groÃŸer HÃ¤rte" in dem GebietÂ vor und sei entschlossen, "die Hamas zu zerschlagen und zu besiegen", hieÃŸ es in der Botschaft an die palÃ¤stinensischen Bewohner. Die Menschen wurden darin aufgefordert, sich Ã¼ber die Al-Raschid-StraÃŸe an der KÃ¼ste in Gebiete sÃ¼dlich der Stadt Gaza in Sicherheit zu bringen.

International wird die Ausweitung der israelischen Offensive in Gaza scharf kritisiert. Die UNO, die in Teilen des Gazastreifens eine Hungersnot festgestellt hat, befÃ¼rchtet eine Verschlimmerung der katastrophalen humanitÃ¤ren Lage.

Die Hamas und ihre VerbÃ¼ndeten hatten mit ihrem Ãœberfall auf Israel am 7. Oktober 2023 den Gaza-Krieg ausgelÃ¶st. Bei dem GroÃŸangriff wurden nach israelischen Angaben mehr als 1200 Menschen getÃ¶tet. 251 Menschen wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Noch immer werden 47 Menschen von der Hamas festgehalten, 25 von ihnen sind nach israelischen Angaben bereits tot.Â 

Als Reaktion auf den Hamas-Ãœberfall geht Israel massiv militÃ¤risch im Gazastreifen vor. Dabei wurden nach Angaben der Hamas-BehÃ¶rden bislang mehr als 64.700 Menschen getÃ¶tet.

