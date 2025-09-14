Russische Drohnenangriffe in Ukraine: RumÃ¤nische und polnische Kampfjets steigen auf

Menschen in Kiew suchen Schutz vor Drohnenangriffen

Wenige Tage nach Polen hat auch RumÃ¤nien eine Verletzung seines Luftraums durch eine mutmaÃŸlich russische Drohne gemeldet. Die Drohne flog wÃ¤hrend eines russischen Angriffs auf die Infrastruktur in der Ukraine durch den Luftraum des EU-Landes, hieÃŸ es.

Wenige Tage nach Polen hat mit RumÃ¤nien ein weiteres Nato-Land eine Verletzung seines Luftraums durch eine mutmaÃŸlich russische Drohne gemeldet. Wie das Verteidigungsministerium in Bukarest am Samstag mitteilte, flog die Drohne wÃ¤hrend eines russischen Angriffs auf die Infrastruktur in der benachbarten Ukraine durch den Luftraum des EU-Landes. Zwei F-16-Kampfflugzeuge seien entsandt worden, um die Situation zu Ã¼berwachen. Auch in Polen stiegen wegen russischer Drohnenangriffe an der Grenze zur UkraineÂ Hubschrauber und Kampfflugzeuge auf.Â



In RumÃ¤nien verfolgten die Kampfjets die Drohne, bis sie in der NÃ¤he des Dorfes Chilia Veche "vom Radar verschwand", wie das Verteidigungsministerium mitteilte. Die Drohne flog demnach "nicht Ã¼ber bewohnte Gebiete und stellte keine unmittelbare Bedrohung fÃ¼r die Sicherheit der BevÃ¶lkerung dar".



Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine Ende Februar 2022 wurden in RumÃ¤nien immer wieder russische DrohnentrÃ¼mmer gefunden - insbesondere wenn Russland Angriffe auf ukrainische HÃ¤fen flog. Im Februar hatte das rumÃ¤nische Oberhaus ein Gesetz verabschiedet, das es dem Land ermÃ¶glicht, Drohnen abzuschieÃŸen, die seinen Luftraum verletzen.



In der Nacht zum Mittwoch waren mindestens 19 russische Drohnen in den Luftraum des Nato-Mitglieds Polen eingedrungen, mehrere von ihnen wurden abgeschossen. Polen und seine VerbÃ¼ndeten verurteilten den Vorfall als gezielte Provokation gegen das gesamte westliche MilitÃ¤rbÃ¼ndnis. Mehrere europÃ¤ische LÃ¤nder, darunter Frankreich, Deutschland und Schweden, kÃ¼ndigten eine VerstÃ¤rkung ihres Beitrags zur Luftverteidigung Polens entlang seiner Ã¶stlichen Grenze zur Ukraine und Belarus an.



Am Samstag stiegen in Polen wÃ¤hrend russischer Drohnenangriffe in der Ukraine Hubschrauber und Kampfflugzeuge Polens und seiner VerbÃ¼ndeten auf. "Aufgrund der Gefahr durch Angriffe von unbemannten Luftfahrzeugen in den ukrainischen Regionen, die an die Republik Polen grenzen (...), operieren polnische und alliierte Flugzeuge in unserem Luftraum", erklÃ¤rte das Einsatzkommando der polnischen StreitkrÃ¤fte im Onlinedienst X. "Die bodengestÃ¼tzten Flugabwehrsysteme sowie die Radarerkennung haben das hÃ¶chste Alarmniveau erreicht."



Der polnische Vizeverteidigungsminister Cezary Tomczyk prÃ¤zisierte, dass auch Hubschrauber im Einsatz seien. Der Luftraum Ã¼ber dem Flughafen von Lublin wurde geschlossen, und mehrere FlÃ¼ge mussten umgeleitet oder starteten verspÃ¤tet. Am Samstagabend gab der polnische Regierungschef Donald Tusk dann Entwarnung. Er betonte aber: "Wir bleiben wachsam."



Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj wertete die jÃ¼ngsten Drohnen-VorfÃ¤lle als "Ausweitung des Kriegs durch Russland". Die russische Armee wisse "genau, wohin sich ihre Drohnen bewegen und wie lange sie in der Luft operieren kÃ¶nnen".



US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte am Donnerstag gesagt, dass die russischen Drohnen am Tag zuvor womÃ¶glich versehentlich in den polnischen Luftraum eingedrungen seien. Tusk wies dies umgehend zurÃ¼ck. US-AuÃŸenminister Marco Rubio sagte am Samstag, falls sich herausstellen sollte, dass Russland die Drohnen absichtlich nach Polen steuerte, wÃ¤re dies "hÃ¶chst eskalierend".



Trump bekundete derweil seine Bereitschaft zu schÃ¤rferen Sanktionen gegen Russland. Er machte aber zur Bedingung, dass alle Nato-VerbÃ¼ndeten den Kauf von russischem Ã–l stoppen. Der US-PrÃ¤sident bezeichnete es als "schockierend", dass Nato-Staaten weiterhin ErdÃ¶l von Russland kaufen, da dies ihre Verhandlungsposition gegenÃ¼ber Moskau schwÃ¤che.



Die Ukraine griff am Samstag nach Angaben der Ã¶rtlichen BehÃ¶rden eine der grÃ¶ÃŸten ErdÃ¶lraffinerien in Russland an. Eine Drohne habe ein Feuer in der nahe der zentralrussischen Stadt Ufa gelegenen Anlage ausgelÃ¶st, erklÃ¤rte der Gouverneur der Region Baschkortostan, Radij Chabirow. Niemand sei verletzt worden, die Anlage "leicht beschÃ¤digt" worden, fÃ¼gte er an.Â



Die zum russischen MineralÃ¶lunternehmen Baschneft gehÃ¶rende Einrichtung liegt rund 870 Kilometer von der Front in der Ukraine entfernt. Ein Mitarbeiter des ukrainischen MilitÃ¤rgeheimdienstes erklÃ¤rte, Kiew sei fÃ¼r den Angriff verantwortlich.



Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Februar 2022 hat die ukrainische Armee bereits zahlreiche Einrichtungen der russischen ErdÃ¶lindustrie angegriffen, um so eine wichtige Einnahmequelle fÃ¼r Russland zu schwÃ¤chen. Infolge mehrerer ukrainischer Angriffe auf Raffinerien waren im Sommer die Benzinpreise an russischen Tankstellen deutlich gestiegen.