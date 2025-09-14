Analyse: Stromkosten Ã¼bersteigen BÃ¼rgergeld-Pauschale deutlich

Wohnungen bei Anbruch der Dunkelheit (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mit der fÃ¼r 2026 beschlossenen Nullrunde bleibt der Anteil fÃ¼r Strom beim BÃ¼rgergeld wohl auch im kommenden Jahr zu niedrig, um die durchschnittlichen Kosten zu decken. Das geht aus einer Berechnung des Vergleichsportals Verivox hervor, Ã¼ber die die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagausgaben) berichten.



Demnach belaufe sich der Fehlbetrag fÃ¼r einen Alleinlebenden auf durchschnittlich 56 Euro pro Jahr. GegenÃ¼ber den Vorjahren falle die LÃ¼cke der Berechnung zufolge jedoch kleiner aus: 2025 betrÃ¤gt sie 74 Euro, 2024 waren es noch 129 Euro. Verivox, das bei NeuabschlÃ¼ssen auf Provisionsbasis mitverdient, empfiehlt einen Anbieterwechsel. So lasse sich der Fehlbetrag kompensieren und sogar zusÃ¤tzliche Einsparungen erzielen, heiÃŸt es von dem Portal.



Das Bundeskabinett hatte in dieser Woche eine Verordnung auf den Weg gebracht, nach der die sogenannten RegelsÃ¤tze fÃ¼r den monatlichen Lebensunterhalt 2026 unverÃ¤ndert bleiben. In Deutschland erzielen mehr als fÃ¼nf Millionen Menschen BÃ¼rgergeld.



FÃ¼r einen alleinstehenden Erwachsenen gibt damit es auch im kommenden Jahr weiterhin 563 Euro im Monat. Darin enthalten sind laut Verivox rechnerisch 45,70 Euro fÃ¼r die Stromkosten. Ãœbersteigen die tatsÃ¤chlichen Ausgaben diesen Betrag, mÃ¼ssen Betroffene die Differenz selbst tragen.



Laut der Berechnungen des Portals liegen die Stromkosten eines Single-Haushalts mit einem Jahresverbrauch von 1.500 Kilowattstunden im Bundesdurchschnitt bei 50,33 Euro pro Monat. Damit fallen die realen Kosten rund zehn Prozent hÃ¶her aus als die im BÃ¼rgergeld vorgesehene Pauschale, so Verivox.



Regional gesehen gibt es mit Blick auf die VersorgungslÃ¼cke jedoch groÃŸe Unterschiede. In Hamburg mÃ¼ssen alleinlebende BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger im Schnitt jeden Monat 57,93 Euro fÃ¼r Strom ausgeben. Das sind rund 27 Prozent mehr als im BÃ¼rgergeldsatz vorgesehen. Im Laufe des Jahres ergibt sich so laut den Berechnungen ein Fehlbetrag von 147 Euro.



Auch im Saarland (plus 101 Euro) sowie in Baden-WÃ¼rttemberg (plus 98 Euro) und Nordrhein-Westfalen (plus 80 Euro) liegen die realen Stromkosten besonders weit Ã¼ber dem im BÃ¼rgergeldsatz vorgesehenen Stromkostenanteil. Nur geringfÃ¼gig zuzahlen mÃ¼ssen BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger in Brandenburg (plus 9 Euro), Sachsen (plus 14 Euro) und Sachsen-Anhalt (plus 18 Euro). Eine Ausnahme bildet Bremen: Dort liegen die jÃ¤hrlichen Stromkosten als einzigem Bundesland 16 Euro unterhalb der Pauschale. In Deutschland sind Stromkosten regional unterschiedlich hoch und hÃ¤ngen von Faktoren wie Netzentgelten, Konzessionsabgaben, dem regionalen Wettbewerb und der BevÃ¶lkerungsdichte ab.



Bei gÃ¼nstigen Neukundentarifen ist die VersorgungslÃ¼cke bei BÃ¼rgergeldempfÃ¤ngern hingegen nicht mehr vorhanden. In diesen Tarifen zahlen Single-Haushalte derzeit bundesweit durchschnittlich 40,48 Euro pro Monat und damit aufs Jahr gerechnet 64 Euro weniger als im BÃ¼rgergeld veranschlagt, so die Verivox-Berechnung.



"Besonders fÃ¼r Personen, die Strom aus dem teuren Grundversorgungstarif beziehen, lohnt sich ein Vergleich. Wer regelmÃ¤ÃŸig den Anbieter wechselt, kann die Strompauschale im BÃ¼rgergeld unterbieten und zusÃ¤tzlich sparen", sagte Thorsten Storck, Energieexperte des Vergleichsportals, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagausgaben).



Das Jobcenter Ã¼bernimmt Stromkosten beim BÃ¼rgergeld nicht separat, sondern diese sind im monatlichen Regelsatz enthalten und mÃ¼ssen daraus bezahlt werden. Grundlage fÃ¼r die Berechnung des BÃ¼rgergelds ist die sogenannte Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS). FÃ¼r Strom wurde fÃ¼r die Verivox-Berechnung anhand der EVS fÃ¼r Alleinlebende ein Pauschalbetrag von 35,30 Euro veranschlagt. EinschlieÃŸlich der Fortschreibung der Preisentwicklung ergibt sich fÃ¼r das Jahr 2026 ein rechnerischer Wert von 45,70 Euro fÃ¼r Strom pro Monat, so das Portal.

