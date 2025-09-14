Brennpunkte

Insa: Mehrheit befÃ¼rchtet Russland-Angriff auf Nato-Gebiet

  • dts - 14. September 2025
Bild vergrößern: Insa: Mehrheit befÃ¼rchtet Russland-Angriff auf Nato-Gebiet
Menschen auf der StraÃŸe (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Mehrheit der Deutschen hat Sorgen vor einem Angriff Russlands auf einen Nato-Staat wie Polen oder Litauen in naher Zukunft. In einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts Insa fÃ¼r die "Bild am Sonntag" befÃ¼rchten 62 Prozent der Befragten einen solchen Ãœberfall. 28 Prozent tun das nicht, 10 Prozent wissen es nicht.

FÃ¼r eine hÃ¤rtere Gangart gegenÃ¼ber Russland spricht sich eine relative Mehrheit der Befragten aus: 49 Prozent der Deutschen sind der Ãœberzeugung, dass alle Lieferungen von Gas und Ã–l aus Russland in die EU sofort gestoppt werden sollten. 33 Prozent sind dafÃ¼r, dass die Lieferungen fortgesetzt werden, 11 Prozent wissen es nicht, 7 Prozent ist es egal.

51 Prozent der Befragten sind auch dafÃ¼r, dass eingefrorene russische VermÃ¶gen in der EU fÃ¼r die UnterstÃ¼tzung der Ukraine verwendet werden. 29 Prozent sprechen sich gegen diesen Schritt aus, 20 Prozent wissen es nicht, beziehungsweise haben keine Meinung dazu.

FÃ¼r die Erhebung befragte das Meinungsforschungsinstitut Insa 1.002 Personen vom 11. bis zum 12. September 2025.

Die Fragen lauteten: "Haben Sie Sorge, dass Russland in naher Zukunft nach der Ukraine auch einen Nato-Staat wie Polen oder Litauen angreifen kÃ¶nnte" Weiterhin importieren einzelne EU-Staaten Ã–l oder Gas aus Russland. Sollten angesichts der jÃ¼ngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg diese Ausnahmen sofort beendet und alle Lieferungen gestoppt werden" Sollten die eingefrorenen russischen VermÃ¶gen in der EU (mehr als 200 Milliarden Euro) fÃ¼r die UnterstÃ¼tzung der Ukraine verwendet werden?"

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Ex-AuÃŸenministerin Baerbock verteidigt Afghanen-Aufnahmeprogramm
    Ex-AuÃŸenministerin Baerbock verteidigt Afghanen-Aufnahmeprogramm

    New York (dts Nachrichtenagentur) - Die frÃ¼here AuÃŸenministerin und heutige PrÃ¤sidentin der UN-Vollversammlung, Annalena Baerbock (GrÃ¼ne), hat das Bundesaufnahmeprogramm fÃ¼r

    Mehr
    Baerbock fÃ¼r mÃ¶gliche Blauhelm-Mission in der Ukraine
    Baerbock fÃ¼r mÃ¶gliche Blauhelm-Mission in der Ukraine

    New York (dts Nachrichtenagentur) - Die PrÃ¤sidentin der Generalversammlung der UN und frÃ¼here BundesauÃŸenministerin Annalena Baerbock (GrÃ¼ne) hat sich fÃ¼r eine mÃ¶gliche

    Mehr
    Berlin-Mitte: Mann mit Schreckschusswaffe und Messer schwer verletzt
    Berlin-Mitte: Mann mit Schreckschusswaffe und Messer schwer verletzt

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In Berlin-Mitte hat ein Streit zwischen zwei MÃ¤nnern zu einer gefÃ¤hrlichen KÃ¶rperverletzung gefÃ¼hrt. Nach bisherigen Erkenntnissen schoss ein

    Mehr
    Treibhausgasemissionen: US-Regierung will Berichtspflicht fÃ¼r Industrie abschaffen
    Treibhausgasemissionen: US-Regierung will Berichtspflicht fÃ¼r Industrie abschaffen
    EVP-Chef Weber verspricht Abkehr von Verbrenner-Aus - ADAC fordert Ende von
    EVP-Chef Weber verspricht Abkehr von Verbrenner-Aus - ADAC fordert Ende von "Grundsatzdebatten"
    BundesbankprÃ¤sident:
    BundesbankprÃ¤sident: "Kein Handlungsdruck" fÃ¼r weitere Leitzinssenkungen
    Kommission: EU will Verbrenner-Aus ab 2035
    Kommission: EU will Verbrenner-Aus ab 2035 "schnellstmÃ¶glich" Ã¼berprÃ¼fen
    Apotheker befÃ¼rchten Medikamenten-Mangel im Winter
    Apotheker befÃ¼rchten Medikamenten-Mangel im Winter
    2. Bundesliga: TabellenfÃ¼hrer Hannover unterliegt Hertha BSC klar
    2. Bundesliga: TabellenfÃ¼hrer Hannover unterliegt Hertha BSC klar
    1. Bundesliga: Bayern MÃ¼nchen nimmt HSV auseinander
    1. Bundesliga: Bayern MÃ¼nchen nimmt HSV auseinander
    1. Bundesliga: Union unterliegt Hoffenheim spektakulÃ¤r
    1. Bundesliga: Union unterliegt Hoffenheim spektakulÃ¤r
    CDU-SozialflÃ¼gel regt Steuervorteile fÃ¼r Bau von Werkswohnungen an
    CDU-SozialflÃ¼gel regt Steuervorteile fÃ¼r Bau von Werkswohnungen an
    London: Rechtsextremist Tommy Robinson zieht zehntausende Demonstranten an
    London: Rechtsextremist Tommy Robinson zieht zehntausende Demonstranten an

    Top Meldungen

    IW: Schwarz-Rot stopft mit SondervermÃ¶gen HaushaltslÃ¶cher
    IW: Schwarz-Rot stopft mit SondervermÃ¶gen HaushaltslÃ¶cher

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die schwarz-rote Koalition nutzt das SondervermÃ¶gen Infrastruktur und Klimaschutz (SVIK) wohl auch, um HaushaltslÃ¶cher zu stopfen, anstatt

    Mehr
    Post will im Herbst Tausende neue Mitarbeiter einstellen
    Post will im Herbst Tausende neue Mitarbeiter einstellen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Obwohl der DHL-Konzern angekÃ¼ndigt hat, die Stellenanzahl in Deutschland zu reduzieren, sucht er zum WeihnachtsgeschÃ¤ft viele neue

    Mehr
    ADAC fordert Ende der
    ADAC fordert Ende der "Grundsatzdebatten" Ã¼ber E-MobilitÃ¤t

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Automobilclub ADAC hat sich fÃ¼r ein Ende von Grundsatzdebatten Ã¼ber die Zukunft der ElektromobilitÃ¤t ausgesprochen. "Die

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts