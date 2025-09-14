Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Mehrheit der Deutschen hat Sorgen vor einem Angriff Russlands auf einen Nato-Staat wie Polen oder Litauen in naher Zukunft. In einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts Insa fÃ¼r die "Bild am Sonntag" befÃ¼rchten 62 Prozent der Befragten einen solchen Ãœberfall. 28 Prozent tun das nicht, 10 Prozent wissen es nicht.
FÃ¼r eine hÃ¤rtere Gangart gegenÃ¼ber Russland spricht sich eine relative Mehrheit der Befragten aus: 49 Prozent der Deutschen sind der Ãœberzeugung, dass alle Lieferungen von Gas und Ã–l aus Russland in die EU sofort gestoppt werden sollten. 33 Prozent sind dafÃ¼r, dass die Lieferungen fortgesetzt werden, 11 Prozent wissen es nicht, 7 Prozent ist es egal.
51 Prozent der Befragten sind auch dafÃ¼r, dass eingefrorene russische VermÃ¶gen in der EU fÃ¼r die UnterstÃ¼tzung der Ukraine verwendet werden. 29 Prozent sprechen sich gegen diesen Schritt aus, 20 Prozent wissen es nicht, beziehungsweise haben keine Meinung dazu.
FÃ¼r die Erhebung befragte das Meinungsforschungsinstitut Insa 1.002 Personen vom 11. bis zum 12. September 2025.
Die Fragen lauteten: "Haben Sie Sorge, dass Russland in naher Zukunft nach der Ukraine auch einen Nato-Staat wie Polen oder Litauen angreifen kÃ¶nnte" Weiterhin importieren einzelne EU-Staaten Ã–l oder Gas aus Russland. Sollten angesichts der jÃ¼ngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg diese Ausnahmen sofort beendet und alle Lieferungen gestoppt werden" Sollten die eingefrorenen russischen VermÃ¶gen in der EU (mehr als 200 Milliarden Euro) fÃ¼r die UnterstÃ¼tzung der Ukraine verwendet werden?"
Insa: Mehrheit befÃ¼rchtet Russland-Angriff auf Nato-Gebiet
- dts - 14. September 2025
