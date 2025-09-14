New York (dts Nachrichtenagentur) - Die frÃ¼here AuÃŸenministerin und heutige PrÃ¤sidentin der UN-Vollversammlung, Annalena Baerbock (GrÃ¼ne), hat das Bundesaufnahmeprogramm fÃ¼r Afghanen gegen Kritik aus der aktuellen Bundesregierung verteidigt. "Wenn wir als Weltgemeinschaft sagen, die Situation, die in Afghanistan herrscht, wo Frauen und MÃ¤dchen jegliche Rechte genommen werden, wo Menschen, die fÃ¼r die UN gearbeitet haben, die fÃ¼r die deutsche Bundeswehr gearbeitet haben, um ihr Leben fÃ¼rchten mÃ¼ssen - dafÃ¼r gibt es eine internationale Schutzverantwortung", sagte Baerbock der "Bild am Sonntag". "Und auf der Grundlage haben wir als alte Bundesregierung die Entscheidung getroffen, die wir getroffen haben."
Baerbocks Amtsnachfolger Johann Wadephul (CDU) hatte in Bezug auf die Zahl der gemachten Zusagen von einer "Fehlentscheidung" gesprochen.
Brennpunkte
Ex-AuÃŸenministerin Baerbock verteidigt Afghanen-Aufnahmeprogramm
- dts - 14. September 2025
.
