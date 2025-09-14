Apotheker befÃ¼rchten Medikamenten-Mangel im Winter

Lobbystand fÃ¼r deutsche Apotheken (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Deutschlands Apotheker sehen die Versorgung mit Arzneimitteln in diesem Winter in Gefahr. "Auch in diesen Winter gehen wir sehr schlecht vorbereitet. Das Thema LieferengpÃ¤sse bei Arzneimitteln ist ein Dauerthema geworden in den Apotheken", sagte Thomas Preis, PrÃ¤sident der Bundesvereinigung Deutscher ApothekerverbÃ¤nde (ABDA), der "Bild am Sonntag".



Leidtragende seien nicht nur die Apotheken und Ã„rzte, sondern in erster Linie Patienten, so Preis. Aktuell seien "Ã¼ber 500" Medikamente offiziell als schwer verfÃ¼gbar gemeldet, bei einigen liege sogar ein "Versorgungsmangel" vor. Besonders betroffen seien Antibiotika-SÃ¤fte fÃ¼r Kinder, das Asthma-Mittel Salbutamol sowie ADHS-Medikamente. FÃ¼r Fieber-, ErkÃ¤ltungsmitteln und HustensÃ¤fte gibt Preis Entwarnung. DafÃ¼r sei "die Versorgung sichergestellt".



Als Grund fÃ¼r EngpÃ¤sse nennt der ABDA-PrÃ¤sident die AbhÃ¤ngigkeit von ProduktionsstÃ¤tten auÃŸerhalb Europas. "Deutschland war frÃ¼her die Apotheke der Welt, jetzt steht die Apotheke der Welt in China oder Indien. Und wenn dort Werke Produktionsprobleme haben, dann schlÃ¤gt sich das sofort in der Versorgung in Europa und in Deutschland nieder."



Zugleich kritisierte Preis Online-Versandapotheken scharf: "Wir haben ganz groÃŸe Sorgen, dass die VersandhÃ¤ndler aus dem Ausland als Rosinen-Picker dieses System zerstÃ¶ren. In keinem anderen Bereich in Deutschland wird dem Staat so auf der Nase herumgetanzt, wie im Bereich des Versandhandels mit Arzneimitteln", sagte er der "Bild am Sonntag". Diese Anbieter hielten sich nicht an die in Deutschland geltende Arzneimittelpreisverordnung. "Diese HÃ¤ndler Ã¼bertreten diese Verordnung tagtÃ¤glich tausendfach und unser Staat guckt tatenlos zu."

