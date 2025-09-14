Brennpunkte

Baerbock fÃ¼r mÃ¶gliche Blauhelm-Mission in der Ukraine

  • dts - 14. September 2025
Bild vergrößern: Baerbock fÃ¼r mÃ¶gliche Blauhelm-Mission in der Ukraine
Fahne vor den Vereinten Nationen (UN) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

New York (dts Nachrichtenagentur) - Die PrÃ¤sidentin der Generalversammlung der UN und frÃ¼here BundesauÃŸenministerin Annalena Baerbock (GrÃ¼ne) hat sich fÃ¼r eine mÃ¶gliche Blauhelm-Mission in der Ukraine nach FriedensgesprÃ¤chen ausgesprochen. Solche Friedensmissionen seien "nÃ¶tiger denn je zuvor und zwar nicht nur mit Blick auf den europÃ¤ischen Kontinent", sagte Baerbock der "Bild am Sonntag".

"Wenn es zu einem Friedensvertrag kommt, dann muss der am besten abgesichert werden. Und wenn die Mehrheit der Mitgliedstaaten sagt, dafÃ¼r brÃ¤uchte es auch Blauhelme, dann ist das etwas, was hoffentlich dauerhaft den Frieden sichern kann." Vor allen Dingen mÃ¼sse es aber erst mal FriedensgesprÃ¤che geben, so Baerbock.

