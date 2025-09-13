Sport

2. Bundesliga: TabellenfÃ¼hrer Hannover unterliegt Hertha BSC klar

  • dts - 13. September 2025, 22:25 Uhr
Bild vergrößern: 2. Bundesliga: TabellenfÃ¼hrer Hannover unterliegt Hertha BSC klar
FuÃŸball (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Am fÃ¼nften Spieltag der 2. FuÃŸball-Bundesliga hat Hannover 96 zuhause gegen Hertha BSC mit 0:3 verloren.

Die Anfangsphase gehÃ¶rte offensiv den Hausherren: Rochelt prÃ¼fte in der vierten Minute Ernst, auch gegen Pichlers Volleyschuss in der neunten Minute war der Keeper auf dem Posten.

In der 21. Minute war dann auch mal die Hertha gefÃ¤hrlich: Cuisance setzte Reese in Szene, dessen Schlenzer knapp zu weit rechts geriet. In der 39. Minute erspielte sich die Titz-Elf die nÃ¤chste Chance, diesmal klÃ¤rte Winkler einen Ghita-Kopfball auf der Linie. Zur Pause gab es damit keine Treffer zu vermelden.

Kurz nach Wiederbeginn brachte Winkler den Hauptstadt-Club dann in FÃ¼hrung: Der Angreifer lieÃŸ Matsuda in der 51. Minute stehen und blieb allein vor Noll eiskalt.

In der 59. Minute hÃ¤tten die Niedersachsen das 0:2 in Person von Chakroun fast hergeschenkt, der zu kurze RÃ¼ckpass des Verteidigers konnte von Eichhorn aber nicht an Noll vorbeigespitzelt werden.

In der 68. Minute war es dann doch passiert: Reese flankte von links auf den Kopf von Kownacki und der Pole nickte aus sieben Metern ein. Ein Korrekturversuch von Ghita in der 80. Minute misslang jedoch erneut, weil Winkler auf der Linie zur Stelle war.

Stattdessen setzte der eingewechselte Schuler in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Schlusspunkt: Der 26-JÃ¤hrige nahm eine Cuisance-Hereingabe direkt und die Kugel schlug im linken Eck ein. Damit war die erste Saisonniederlage der 96er nach Abpfiff RealitÃ¤t.

