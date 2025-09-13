Sport

1. Bundesliga: Bayern MÃ¼nchen nimmt HSV auseinander

  • dts - 13. September 2025, 20:38 Uhr
1. Bundesliga: Bayern MÃ¼nchen nimmt HSV auseinander
Serge Gnabry (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Am dritten Spieltag der 1. FuÃŸball-Bundesliga hat der FC Bayern MÃ¼nchen daheim gegen den Hamburger SV mit 5:0 gewonnen.

Bereits in der dritten Minute kassierte der Liga-RÃ¼ckkehrer den ersten Gegentreffer: Gnabry tunnelte Muheim und traf wuchtig in den linken Winkel. Die SÃ¼ddeutschen spielten die Rothosen regelrecht schwindelig und legten in der neunten Minute nach: Kane hatte die Ãœbersicht fÃ¼r Pavlovic und der Mittelfeldmann schoss zum 2:0 ein.

Mikelbrencis meldete den HSV in der 18. Minute zumindest mal vorne an, den recht zentralen Versuch konnte Neuer aber sicher entschÃ¤rfen. Stattdessen erhÃ¶hte dann aber der FCB in der 26. Minute: Nach Handspiel von Soumahoro im Strafraum versenkte Kane den fÃ¤lligen Elfmeter sicher. Luis Diaz erhÃ¶hte in der 29. Minute bereits, abgefÃ¤lscht von Vuskovic landete das Rund im Netz. Zur Pause war die Partie quasi gelaufen.

Den Schlusspunkt setzte Kane in der wenig spannenden zweiten HÃ¤lfte bereits in Minute 62: Er lieÃŸ Vuskovic stehen und vollstreckte an Heuer-Fernandes vorbei.

    IW: Schwarz-Rot stopft mit SondervermÃ¶gen HaushaltslÃ¶cher
    IW: Schwarz-Rot stopft mit SondervermÃ¶gen HaushaltslÃ¶cher

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die schwarz-rote Koalition nutzt das SondervermÃ¶gen Infrastruktur und Klimaschutz (SVIK) wohl auch, um HaushaltslÃ¶cher zu stopfen, anstatt

    Mehr
    Post will im Herbst Tausende neue Mitarbeiter einstellen
    Post will im Herbst Tausende neue Mitarbeiter einstellen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Obwohl der DHL-Konzern angekÃ¼ndigt hat, die Stellenanzahl in Deutschland zu reduzieren, sucht er zum WeihnachtsgeschÃ¤ft viele neue

    Mehr
    ADAC fordert Ende der
    ADAC fordert Ende der "Grundsatzdebatten" Ã¼ber E-MobilitÃ¤t

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Automobilclub ADAC hat sich fÃ¼r ein Ende von Grundsatzdebatten Ã¼ber die Zukunft der ElektromobilitÃ¤t ausgesprochen. "Die

    Mehr

