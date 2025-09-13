1. Bundesliga: Bayern MÃ¼nchen nimmt HSV auseinander

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Am dritten Spieltag der 1. FuÃŸball-Bundesliga hat der FC Bayern MÃ¼nchen daheim gegen den Hamburger SV mit 5:0 gewonnen.
Bereits in der dritten Minute kassierte der Liga-RÃ¼ckkehrer den ersten Gegentreffer: Gnabry tunnelte Muheim und traf wuchtig in den linken Winkel. Die SÃ¼ddeutschen spielten die Rothosen regelrecht schwindelig und legten in der neunten Minute nach: Kane hatte die Ãœbersicht fÃ¼r Pavlovic und der Mittelfeldmann schoss zum 2:0 ein.
Mikelbrencis meldete den HSV in der 18. Minute zumindest mal vorne an, den recht zentralen Versuch konnte Neuer aber sicher entschÃ¤rfen. Stattdessen erhÃ¶hte dann aber der FCB in der 26. Minute: Nach Handspiel von Soumahoro im Strafraum versenkte Kane den fÃ¤lligen Elfmeter sicher. Luis Diaz erhÃ¶hte in der 29. Minute bereits, abgefÃ¤lscht von Vuskovic landete das Rund im Netz. Zur Pause war die Partie quasi gelaufen.
Den Schlusspunkt setzte Kane in der wenig spannenden zweiten HÃ¤lfte bereits in Minute 62: Er lieÃŸ Vuskovic stehen und vollstreckte an Heuer-Fernandes vorbei.
Sport
1. Bundesliga: Bayern München nimmt HSV auseinander
13. September 2025
.
