Die Ukraine hofft darauf, nach einem Ende des russischen Angriffskrieges Gastgeber der Invictus Games fÃ¼r im Einsatz verletzte Soldaten sein zu kÃ¶nnen. "Es ist unser Traum, dass die Invictus Games in die Ukraine kommen", sagte MinisterprÃ¤sidentin Julia Swyrydenko am Samstag nach einem Besuch des Invictus-GrÃ¼nders Prinz Harry in Kiew am Vortag.
Der britische Prinz Harry hatte die Invictus Games 2014 ins Leben gerufen. 2023 fanden die WettkÃ¤mpfe fÃ¼r kriegsverletzte Soldaten in DÃ¼sseldorf statt, in diesem Jahr war Kanada Gastgeber. Die Ukraine nahm bislang regelmÃ¤ÃŸig an den Invictus Games teil und mÃ¶chte laut Swyrydenko 2029 Gastgeber sein.
Seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 wurden unabhÃ¤ngigen SchÃ¤tzungen zufolge zehntausende ukrainische Soldaten im Kampf verletzt. Offizielle Zahlen hat die Regierung in Kiew bislang nicht verÃ¶ffentlicht.
Brennpunkte
Ukraine mÃ¶chte Invictus Games fÃ¼r verletzte Soldaten ausrichten
- AFP - 13. September 2025, 15:56 Uhr
Die Ukraine hofft darauf, nach einem Ende des russischen Angriffskrieges Gastgeber der Invictus Games fÃ¼r im Einsatz verletzte Soldaten sein zu kÃ¶nnen.
