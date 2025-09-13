Im niedersÃ¤chsischen Delmenhorst haben Unbekannte auf einen 48-jÃ¤hrigen E-Scooter-Fahrer geschossen und diesen dabei schwer verletzt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten, fuhr der Mann in der Nacht zu Samstag mit seinem E-Scooter einen Geh- und Radweg lang. Dort schossen die unbekannten TÃ¤ter auf ihn, anschlieÃŸend flÃ¼chteten sie. Der Schwerverletzte konnte sich demnach in eine GaststÃ¤tte in der NÃ¤he retten, wo er um Hilfe bat.
Daraufhin wurden Polizei- und RettungskrÃ¤fte informiert. Die Ermittler sperrten den Tatort bis zum Morgen weitrÃ¤umig zur Spurensicherung ab. Das Opfer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert. Die Polizei bat Zeugen zu dem versuchten TÃ¶tungsdelikt, sich zu melden.
Unbekannte schieÃŸen in Niedersachsen auf E-Scooter-Fahrer - Mann schwer verletzt
- AFP - 13. September 2025, 15:01 Uhr
