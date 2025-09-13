Sport

2. Bundesliga: Schalke verliert gegen Kiel

  • dts - 13. September 2025, 14:59 Uhr
Bild vergrößern: 2. Bundesliga: Schalke verliert gegen Kiel
Sitze mit Logo des FC Schalke 04 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Gelsenkirchen (dts Nachrichtenagentur) - Am fünften Spieltag der 2. Bundesliga hat der FC Schalke 04 0:1 gegen Holstein Kiel verloren.

Die Gäste konnten bereits nach sechs Minuten durch einen Treffer von Alexander Bernhardsson in Führung gehen. Der Schuss aus etwa 15 Metern war dabei unhaltbar abgefälscht worden. Im Anschluss zeigten sich die Knappen insgesamt ideenlos, aber auch die Störche konnten kaum noch Akzente setzen.

Im zweiten Durchgang sank die Qualität des Spiels im weiteren Verlauf merklich. Die Schlussoffensive der Hausherren blieb entsprechend ohne Torerfolg, sodass es beim knappen Erfolg der Gäste blieb.

Durch die Niederlage rutschen die Schalker auf den sechsten Tabellenplatz ab, während Kiel auf den zwölften Rang vorrückt. Für Schalke geht es am kommenden Samstag in Magdeburg weiter, Kiel ist am Tag darauf gegen Karlsruhe gefordert.

Die weiteren Ergebnisse von Samstagmittag: Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg 2:1, SV Darmstadt 98 - Eintracht Braunschweig 2:1.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Bundesliga: Leverkusen trotzt Unterzahl und besiegt Frankfurt 3:1
    Bundesliga: Leverkusen trotzt Unterzahl und besiegt Frankfurt 3:1

    Leverkusen (dts Nachrichtenagentur) - Bayer Leverkusen hat im Freitagabendspiel der Bundesliga Eintracht Frankfurt mit 3:1 besiegt. Schon früh brachte Álex Grimaldo die

    Mehr
    2. Bundesliga: Bielefeld schlägt Magdeburg - Paderborn siegreich
    2. Bundesliga: Bielefeld schlägt Magdeburg - Paderborn siegreich

    Bielefeld/Paderborn (dts Nachrichtenagentur) - Am 5. Spieltag der 2. Bundesliga hat Arminia Bielefeld am Freitagabend den 1. FC Magdeburg mit 2:0 besiegt, während der SC

    Mehr
    Bericht: Hjulmand wird neuer Trainer von Bayer Leverkusen
    Bericht: Hjulmand wird neuer Trainer von Bayer Leverkusen

    Leverkusen (dts Nachrichtenagentur) - Der Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen hat offenbar einen neuen Trainer gefunden. Kasper Hjulmand werde Nachfolger des vor einer Woche

    Mehr
    Treibhausgasemissionen: US-Regierung will Berichtspflicht für Industrie abschaffen
    Treibhausgasemissionen: US-Regierung will Berichtspflicht für Industrie abschaffen
    EVP-Chef Weber verspricht Abkehr von Verbrenner-Aus - ADAC fordert Ende von
    EVP-Chef Weber verspricht Abkehr von Verbrenner-Aus - ADAC fordert Ende von "Grundsatzdebatten"
    Bundesbankpräsident:
    Bundesbankpräsident: "Kein Handlungsdruck" für weitere Leitzinssenkungen
    Kommission: EU will Verbrenner-Aus ab 2035
    Kommission: EU will Verbrenner-Aus ab 2035 "schnellstmöglich" überprüfen
    Ukraine möchte Invictus Games für verletzte Soldaten ausrichten
    Ukraine möchte Invictus Games für verletzte Soldaten ausrichten
    Unbekannte schießen in Niedersachsen auf E-Scooter-Fahrer - Mann schwer verletzt
    Unbekannte schießen in Niedersachsen auf E-Scooter-Fahrer - Mann schwer verletzt
    Gaza-Friedensdemo in Berlin begonnen - Start mit mindestens 8000 Teilnehmenden
    Gaza-Friedensdemo in Berlin begonnen - Start mit mindestens 8000 Teilnehmenden
    Brand auf Schrottplatz in Ludwigshafen sorgt für Großeinsatz
    Brand auf Schrottplatz in Ludwigshafen sorgt für Großeinsatz
    Union: Bundeswehr soll Alternativen zu Wehrdienst hervorheben
    Union: Bundeswehr soll Alternativen zu Wehrdienst hervorheben
    Linke in Rheinland-Pfalz wählt Landesvorsitzende Ruppert zu Spitzenkandidatin
    Linke in Rheinland-Pfalz wählt Landesvorsitzende Ruppert zu Spitzenkandidatin

    Top Meldungen

    IW: Schwarz-Rot stopft mit Sondervermögen Haushaltslöcher
    IW: Schwarz-Rot stopft mit Sondervermögen Haushaltslöcher

    Köln (dts Nachrichtenagentur) - Die schwarz-rote Koalition nutzt das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaschutz (SVIK) wohl auch, um Haushaltslöcher zu stopfen, anstatt

    Mehr
    Post will im Herbst Tausende neue Mitarbeiter einstellen
    Post will im Herbst Tausende neue Mitarbeiter einstellen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Obwohl der DHL-Konzern angekündigt hat, die Stellenanzahl in Deutschland zu reduzieren, sucht er zum Weihnachtsgeschäft viele neue

    Mehr
    ADAC fordert Ende der
    ADAC fordert Ende der "Grundsatzdebatten" über E-Mobilität

    München (dts Nachrichtenagentur) - Der Automobilclub ADAC hat sich für ein Ende von Grundsatzdebatten über die Zukunft der Elektromobilität ausgesprochen. "Die

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts