Gaza-Friedensdemo in Berlin begonnen - Start mit mindestens 8000 Teilnehmenden

  • AFP - 13. September 2025, 15:14 Uhr
In Berlin hat am Samstag eine Kundgebung fÃ¼r Frieden im Gazastreifen begonnen, zu der BSW-GrÃ¼nderin Sahra Wagenknecht und andere prominenten Mitstreiter aufgerufen hatten. Die Demonstration steht unter dem Motto 'Stoppt den VÃ¶lkermord in Gaza'.

In Berlin hat am Samstag eine Kundgebung fÃ¼r Frieden im Gazastreifen begonnen, zu der BSW-GrÃ¼nderin Sahra Wagenknecht und andere prominenten Mitstreiter aufgerufen hatten. Eine Polizeisprecherin nannte zu Beginn eine SchÃ¤tzung von 8000 Teilnehmenden, es gebe zudem noch "deutlichen Zustrom"; das BSW sprach von 20.000 Menschen. Erwartet worden waren im Vorfeld bis zu 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Aufgerufen zu der Demonstration am Brandenburger Tor hatten neben Wagenknecht unter anderen der Komiker Dieter Hallervorden und die Rapper Massiv und Bausa. Die Kundgebung steht unter dem Motto "Stoppt den VÃ¶lkermord in Gaza", der Krieg in der Ukraine ist aber auch Thema.Â 

So fordern die Initiatoren die Bundesregierung auf, "sich aktiv und glaubwÃ¼rdig fÃ¼r Friedensverhandlungen einsetzen â€“ sowohl im Nahen Osten als auch in der Ukraine". Gefordert wird zudem ein genereller Stopp von Waffenlieferungen in Kriegsgebiete.Â 

KÃ¤mpfer der Hamas und anderer islamistischer Gruppen hatten mit ihrem GroÃŸangriff auf Israel am 7. Oktober 2023 den Krieg im Gazastreifen ausgelÃ¶st. Die Angreifer tÃ¶teten damals mehr als 1200 Menschen. 251 Menschen wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Israel geht seither massiv militÃ¤risch in dem PalÃ¤stinensergebiet vor. Dabei wurden nach Angaben der Hamas-BehÃ¶rden, die nicht unabhÃ¤ngig Ã¼berprÃ¼ft werden kÃ¶nnen, bislang mehr als 64.700 Menschen getÃ¶tet.

