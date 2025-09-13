In Ludwigshafen hat ein Brand auf einem Schrottplatz fÃ¼r einen GroÃŸeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Die EinsatzkrÃ¤fte wurden am frÃ¼hen Samstagmorgen zu dem Schrottplatz im Stadtteil RheingÃ¶nheim gerufen, wie die Feuerwehr Ludwigshafen mitteilte. Dort brannten bis zu sechs Meter hoch gestapelte alte Fahrzeuge, auf in der Spitze bis zu 300 Quadratmetern.Â
Zum Einsatz kamen deshalb auch die Feuerwehren aus Mannheim und dem Rhein-Pfalz-Kreises, sowie Messfahrzeuge der Feuerwehren Frankenthal und Kaiserslautern. Die LÃ¶scharbeiten wÃ¼rden noch mehrere Stunden andauern, hieÃŸ es am Samstagmittag.
Aufgrund der Rauchausbreitung wurde die BevÃ¶lkerung aufgefordert, Fenster und TÃ¼ren geschlossen zu halten und LÃ¼ftungsanlagen abzuschalten. Drei Messfahrzeuge der Feuerwehr fÃ¼hrten Messungen im Stadtgebiet durch, erhÃ¶hte Werte wurden demnach jedoch nicht festgestellt.Â
Vereinzelt kam es auch zu RuÃŸniederschlÃ¤gen im Stadtgebiet. Die Feuerwehr entnahm deshalb Proben, Ergebnisse dazu sollten in der kommenden Woche vorliegen. Bis dahin sollen laut Feuerwehr GemÃ¼se und FrÃ¼chte mit RuÃŸ nicht gegessen werden.
Brennpunkte
Brand auf Schrottplatz in Ludwigshafen sorgt fÃ¼r GroÃŸeinsatz
- AFP - 13. September 2025, 14:10 Uhr
