Union: Bundeswehr soll Alternativen zu Wehrdienst hervorheben

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mit einer Ã„nderung des Gesetzentwurfs zum neuen Wehrdienst will die Unionsfraktion erreichen, dass Freiwillige sich weiter auch fÃ¼r soziale Dienste, das Technische Hilfswerk oder der Zivilschutz interessieren.



"Mit der vorgesehenen AttraktivitÃ¤tssteigerung des freiwilligen Wehrdienstes tritt die Bundeswehr auch in Konkurrenz zu bisherigen Bundesfreiwilligendiensten", sagte die stellvertretende Fraktionschefin Anja Weisgerber (CSU) dem "Tagesspiegel". Auch sie machten sich "um den Zusammenhalt und den Schutz unseres Gemeinwesens verdient".



Aus diesem Grund sollte nun "schon bei der Interessensabfrage und dem Musterungsanschreiben der Bundeswehr ein Hinweis auf die alternativen Gesellschaftsdienste erfolgen." Damit wÃ¼rde unterstrichen, so Weisgerber weiter, "dass unsere Gesellschaft nach auÃŸen verteidigt und nach innen zusammengehalten werden muss".



Nach Informationen der Zeitung hat die fÃ¼r die Freiwilligendienste zustÃ¤ndige Ministerin Karin Prien (CDU) in der Sache ebenfalls schon Kontakt mit dem Verteidigungskollegen Boris Pistorius (SPD) aufgenommen. Der soll sich demnach offen dafÃ¼r gezeigt haben, dass die Bundeswehr auf alternative Dienste hinweist. Wie der "Tagesspiegel" unter Berufung auf Regierungskreise schreibt, ist eine entsprechende Anpassung Gegenstand der GesprÃ¤che zwischen den Ministerien.

