Linke in Rheinland-Pfalz wÃ¤hlt Landesvorsitzende Ruppert zu Spitzenkandidatin

Wahlurne

Die Linke in Rheinland-Pfalz hat ihre Landesvorsitzende Rebecca Ruppert zur Spitzenkandidatin fÃ¼r die Landtagswahl am 22. MÃ¤rz 2026 gewÃ¤hlt. Sie erhielt bei einer Landesvertreterversammlung fast 96 Prozent der Stimmen.

Die Linke in Rheinland-Pfalz hat ihre Landesvorsitzende Rebecca Ruppert zur Spitzenkandidatin fÃ¼r die Landtagswahl am 22. MÃ¤rz 2026 gewÃ¤hlt. Sie erhielt bei einer Landesvertreterversammlung am Samstag in Nassau fast 96 Prozent der Stimmen. Die Linke geht mit einem weiblichen FÃ¼hrungsduo in den Wahlkampf, auf den zweiten Platz der Landesliste wurde die Chefin des Bezirksverbands Vulkaneifel-Mosel, Nina BÃ¶melburg, gewÃ¤hlt.



In Rheinland-Pfalz regieren SPD, GrÃ¼ne und FDP aktuell in einer Koalition unter MinisterprÃ¤sident Alexander Schweitzer (SPD). Ãœber seine Kandidatur will die Partei Ende November in Mainz bei einem Landesparteitag abstimmen. Die oppositionelle CDU tritt mit Partei- und Fraktionschef Gordon Schnieder an.



Die AfD wÃ¤hlte bereits ihren Landesvorsitzenden Jan Bollinger zum Spitzenkandidaten fÃ¼r die Landtagswahl. Bei den GrÃ¼nen kandidiert Landesumweltministerin Katrin Eder auf Platz eins der Landesliste. Die FDP tritt mit ihrer Landesvorsitzenden Daniela Schmitt an.



Zuletzt kÃ¼rten die Freien WÃ¤hler und das BSW ihre Spitzenkandidaten. FÃ¼r die Freien WÃ¤hler tritt der Europaabgeordnete Joachim Streit an, der bis 2024 auch Fraktionsvorsitzender seiner Partei im rheinland-pfÃ¤lzischen Landtag war. Das BSW bestimmte den Landtagsabgeordneten Andreas Hartenfels zu seinem Spitzenkandidaten. Er war frÃ¼her bei den GrÃ¼nen, ist mittlerweile aber fraktionslos.



In einer Umfrage vom Juni lag die CDU deutlich vor der SPD. Der Erhebung des Instituts Infratest dimap fÃ¼r den SÃ¼dwestrundfunk zufolge kam die CDU auf 30 Prozent und fÃ¼hrte damit deutlich vor der SPD mit 23 Prozent. Auf dem dritten Platz lag die AfD mit 17 Prozent, gefolgt von den GrÃ¼nen mit elf Prozent.



Der Linken kÃ¶nnte der Umfrage zufolge mit fÃ¼nf Prozent erstmals der Einzug in das Landesparlament gelingen.Â Die FDP wÃ¼rde demnach hingegen mit drei Prozent den Parlamentseinzug verpassen. Auch die aktuell im Mainzer Landtag vertretenen Freien WÃ¤hler kÃ¶nnten mit vier Prozent ausscheiden. Das BSW lag in der Umfragezeitpunkt ebenfalls unterhalb der FÃ¼nfprozenthÃ¼rde.