Politik

Linke in Rheinland-Pfalz wÃ¤hlt Landesvorsitzende Ruppert zu Spitzenkandidatin

  • AFP - 13. September 2025, 13:14 Uhr
Bild vergrößern: Linke in Rheinland-Pfalz wÃ¤hlt Landesvorsitzende Ruppert zu Spitzenkandidatin
Wahlurne
Bild: AFP

Die Linke in Rheinland-Pfalz hat ihre Landesvorsitzende Rebecca Ruppert zur Spitzenkandidatin fÃ¼r die Landtagswahl am 22. MÃ¤rz 2026 gewÃ¤hlt. Sie erhielt bei einer Landesvertreterversammlung fast 96 Prozent der Stimmen.

Die Linke in Rheinland-Pfalz hat ihre Landesvorsitzende Rebecca Ruppert zur Spitzenkandidatin fÃ¼r die Landtagswahl am 22. MÃ¤rz 2026 gewÃ¤hlt. Sie erhielt bei einer Landesvertreterversammlung am Samstag in Nassau fast 96 Prozent der Stimmen. Die Linke geht mit einem weiblichen FÃ¼hrungsduo in den Wahlkampf, auf den zweiten Platz der Landesliste wurde die Chefin des Bezirksverbands Vulkaneifel-Mosel, Nina BÃ¶melburg, gewÃ¤hlt.

In Rheinland-Pfalz regieren SPD, GrÃ¼ne und FDP aktuell in einer Koalition unter MinisterprÃ¤sident Alexander Schweitzer (SPD). Ãœber seine Kandidatur will die Partei Ende November in Mainz bei einem Landesparteitag abstimmen. Die oppositionelle CDU tritt mit Partei- und Fraktionschef Gordon Schnieder an.

Die AfD wÃ¤hlte bereits ihren Landesvorsitzenden Jan Bollinger zum Spitzenkandidaten fÃ¼r die Landtagswahl. Bei den GrÃ¼nen kandidiert Landesumweltministerin Katrin Eder auf Platz eins der Landesliste. Die FDP tritt mit ihrer Landesvorsitzenden Daniela Schmitt an.

Zuletzt kÃ¼rten die Freien WÃ¤hler und das BSW ihre Spitzenkandidaten. FÃ¼r die Freien WÃ¤hler tritt der Europaabgeordnete Joachim Streit an, der bis 2024 auch Fraktionsvorsitzender seiner Partei im rheinland-pfÃ¤lzischen Landtag war. Das BSW bestimmte den Landtagsabgeordneten Andreas Hartenfels zu seinem Spitzenkandidaten. Er war frÃ¼her bei den GrÃ¼nen, ist mittlerweile aber fraktionslos.

In einer Umfrage vom Juni lag die CDU deutlich vor der SPD. Der Erhebung des Instituts Infratest dimap fÃ¼r den SÃ¼dwestrundfunk zufolge kam die CDU auf 30 Prozent und fÃ¼hrte damit deutlich vor der SPD mit 23 Prozent. Auf dem dritten Platz lag die AfD mit 17 Prozent, gefolgt von den GrÃ¼nen mit elf Prozent.

Der Linken kÃ¶nnte der Umfrage zufolge mit fÃ¼nf Prozent erstmals der Einzug in das Landesparlament gelingen.Â Die FDP wÃ¼rde demnach hingegen mit drei Prozent den Parlamentseinzug verpassen. Auch die aktuell im Mainzer Landtag vertretenen Freien WÃ¤hler kÃ¶nnten mit vier Prozent ausscheiden. Das BSW lag in der Umfragezeitpunkt ebenfalls unterhalb der FÃ¼nfprozenthÃ¼rde.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Nach Unruhen in Nepal: FrÃ¼here oberste Richterin Karki neue Regierungschefin
    Nach Unruhen in Nepal: FrÃ¼here oberste Richterin Karki neue Regierungschefin

    Nach tagelangen Protesten mit dutzenden Todesopfern ist in Nepal eine neue Regierungschefin eingesetzt worden. Die frÃ¼here Oberste Richterin Sushila Karki legte am Freitag in

    Mehr
    Diplomaten: Wohl keine Einigung auf EU-Klimaziel fÃ¼r 2040 vor UN-Klimakonferenz
    Diplomaten: Wohl keine Einigung auf EU-Klimaziel fÃ¼r 2040 vor UN-Klimakonferenz

    Im Ringen um das Klimaziel der EuropÃ¤ischen Union fÃ¼r 2040 wird es voraussichtlich keine Einigung vor der UN-Klimakonferenz im November geben. Wegen anhaltender Differenzen der

    Mehr
    GrÃ¼ne und Linke sammeln Unterschriften fÃ¼r Corona-Untersuchungsausschuss
    GrÃ¼ne und Linke sammeln Unterschriften fÃ¼r Corona-Untersuchungsausschuss

    GrÃ¼ne und Linke wollen Unterschriften fÃ¼r einen Bundestags-Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der Corona-MaskengeschÃ¤fte sammeln. Dies kÃ¼ndigten die drei Abgeordneten

    Mehr
    Treibhausgasemissionen: US-Regierung will Berichtspflicht fÃ¼r Industrie abschaffen
    Treibhausgasemissionen: US-Regierung will Berichtspflicht fÃ¼r Industrie abschaffen
    EVP-Chef Weber verspricht Abkehr von Verbrenner-Aus - ADAC fordert Ende von
    EVP-Chef Weber verspricht Abkehr von Verbrenner-Aus - ADAC fordert Ende von "Grundsatzdebatten"
    BundesbankprÃ¤sident:
    BundesbankprÃ¤sident: "Kein Handlungsdruck" fÃ¼r weitere Leitzinssenkungen
    Kommission: EU will Verbrenner-Aus ab 2035
    Kommission: EU will Verbrenner-Aus ab 2035 "schnellstmÃ¶glich" Ã¼berprÃ¼fen
    Ukraine mÃ¶chte Invictus Games fÃ¼r verletzte Soldaten ausrichten
    Ukraine mÃ¶chte Invictus Games fÃ¼r verletzte Soldaten ausrichten
    Unbekannte schieÃŸen in Niedersachsen auf E-Scooter-Fahrer - Mann schwer verletzt
    Unbekannte schieÃŸen in Niedersachsen auf E-Scooter-Fahrer - Mann schwer verletzt
    2. Bundesliga: Schalke verliert gegen Kiel
    2. Bundesliga: Schalke verliert gegen Kiel
    Gaza-Friedensdemo in Berlin begonnen - Start mit mindestens 8000 Teilnehmenden
    Gaza-Friedensdemo in Berlin begonnen - Start mit mindestens 8000 Teilnehmenden
    Brand auf Schrottplatz in Ludwigshafen sorgt fÃ¼r GroÃŸeinsatz
    Brand auf Schrottplatz in Ludwigshafen sorgt fÃ¼r GroÃŸeinsatz
    Union: Bundeswehr soll Alternativen zu Wehrdienst hervorheben
    Union: Bundeswehr soll Alternativen zu Wehrdienst hervorheben

    Top Meldungen

    IW: Schwarz-Rot stopft mit SondervermÃ¶gen HaushaltslÃ¶cher
    IW: Schwarz-Rot stopft mit SondervermÃ¶gen HaushaltslÃ¶cher

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die schwarz-rote Koalition nutzt das SondervermÃ¶gen Infrastruktur und Klimaschutz (SVIK) wohl auch, um HaushaltslÃ¶cher zu stopfen, anstatt

    Mehr
    Post will im Herbst Tausende neue Mitarbeiter einstellen
    Post will im Herbst Tausende neue Mitarbeiter einstellen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Obwohl der DHL-Konzern angekÃ¼ndigt hat, die Stellenanzahl in Deutschland zu reduzieren, sucht er zum WeihnachtsgeschÃ¤ft viele neue

    Mehr
    ADAC fordert Ende der
    ADAC fordert Ende der "Grundsatzdebatten" Ã¼ber E-MobilitÃ¤t

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Automobilclub ADAC hat sich fÃ¼r ein Ende von Grundsatzdebatten Ã¼ber die Zukunft der ElektromobilitÃ¤t ausgesprochen. "Die

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts