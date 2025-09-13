Brennpunkte

TÃ¼rkische Justiz lÃ¤sst dutzende weitere Oppositionspolitiker festnehmen

  AFP - 13. September 2025, 12:47 Uhr
Bild vergrößern: TÃ¼rkische Justiz lÃ¤sst dutzende weitere Oppositionspolitiker festnehmen
CHP-Chef Ã–zel
Bild: AFP

Bei ihrem Vorgehen gegen die Oppositionspartei CHP haben die tÃ¼rkischen BehÃ¶rden dutzende weitere Lokalpolitiker festnehmen lassen. Ein Vertreter der Istanbuler Staatsanwaltschaft ordnete am Samstag die Festnahme von 48 Mitgliedern des Bezirksrats im Stadtteil Bayrampasa in der Millionenmetropole an, darunter BezirksbÃ¼rgermeister Hasan Mutlu von der CHP und dessen Stellvertreter. Ihnen werde "Erpressung, Korruption, schwerer Betrug und FÃ¤lschung von Ausschreibungen" vorgeworfen, berichtete der Nachrichtensender NTV.

Regierungstreue Vertreter der tÃ¼rkischen Justiz gehen seit Monaten verstÃ¤rkt gegen die linksnationalistische CHP vor, die bei den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr deutlich vor der islamisch-konservativen AKP von Staatschef Recep Tayyip Erdogan gelandet war. Dutzende CHP-Mitglieder wurden festgenommen und zahlreiche Ermittlungsverfahren wegen angeblicher Korruption eingeleitet.Â 

Prominentester Fall ist der des im MÃ¤rz verhafteten Istanbuler BÃ¼rgermeisters Ekrem Imamoglu. Der 55-JÃ¤hrige gilt als der grÃ¶ÃŸte Rivale von Erdogan und wurde bis zu seiner Festnahme als voraussichtlicher Herausforderer bei der nÃ¤chsten PrÃ¤sidentenwahl gehandelt. Imamoglus Festnahme hatte die grÃ¶ÃŸte Protestwelle in der TÃ¼rkei seit den sogenannten Gezi-Protesten im Jahr 2013 ausgelÃ¶st.Â 

Am Montag findet in Ankara eine Gerichtsverhandlung zu angeblichen UnregelmÃ¤ÃŸigkeiten bei der Wahl der CHP-Parteispitze im Jahr 2023 statt. Dabei droht dem damals gewÃ¤hlten Parteichef Ã–zgÃ¼r Ã–zel die Absetzung durch die Justiz.

