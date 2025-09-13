Spannungen mit den USA: Maduro ruft Venezolaner zu SchieÃŸÃ¼bungen in Kasernen auf

Angesichts der Spannungen mit den USA hat der venezolanische PrÃ¤sident NicolÃ¡s Maduro Reservisten, MilizionÃ¤re und junge Venezolaner zu MilitÃ¤rÃ¼bungen in den Kasernen des Landes aufgerufen. Er forderte sie am Freitagabend bei einer Kundgebung in Caracas auf, sich am Samstag dorthin zu begeben, um "auf den SchieÃŸstÃ¤nden zu lernen, wie man fÃ¼r die Verteidigung des Vaterlandes schieÃŸt".
"Wir sind ein anstÃ¤ndiges, frÃ¶hliches Volk, aber wir sind ein Volk von stolzen Kriegern", fÃ¼gte er hinzu. "Wir haben das hÃ¶chste Niveau der Mobilisierung, der professionellen Vorbereitung." Venezuelas Miliz wurde von Maduros VorgÃ¤nger Hugo ChÃ¡vez gegrÃ¼ndet. Sie untersteht der Armee.
Die USA hatten im August Kriegsschiffe in die Karibik geschickt und dies mit dem Kampf gegen Drogenkartelle begrÃ¼ndet. Zudem entsandten die USA zehn Kampfjets in das AuÃŸengebiet Puerto Rico. Die Regierung von US-PrÃ¤sident Donald Trump wirft Maduro vor, ein Drogenkartell anzufÃ¼hren. Der linksgerichtete Maduro sieht in den militÃ¤rischen DrohgebÃ¤rden der USA "die grÃ¶ÃŸte Bedrohung" fÃ¼r Lateinamerika seit hundert Jahren.Â
Anfang September hatten US-StreitkrÃ¤fte nach Angaben Trumps ein aus Venezuela kommendes Schiff mit Rauschgift an Bord beschossen und elf Besatzungsmitglieder getÃ¶tet. Maduros Regierung verurteilte dies als "auÃŸergerichtliche Hinrichtungen".
Die USA erkennen die venezolanische PrÃ¤sidentschaftswahl von 2024 nicht an, nach der sich Maduro zum Sieger erklÃ¤rt hatte. Die Opposition spricht von Wahlbetrug, ihr Kandidat GonzÃ¡lez Urrutia beanspruchte den Sieg fÃ¼r sich. In der Folge kam es in Venezuela zu gewaltsamen Protesten mit 28 Toten und mehr als 2400 Festnahmen. GonzÃ¡lez Urrutia ging ins Exil nach Spanien.
Brennpunkte
Spannungen mit den USA: Maduro ruft Venezolaner zu Schießübungen in Kasernen auf
13. September 2025
