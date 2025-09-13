Wirtschaft

EVP-Chef Weber verspricht Abkehr von Verbrenner-Aus - ADAC fordert Ende von "Grundsatzdebatten"

  • AFP - 13. September 2025, 01:42 Uhr
Der Chef der Europäischen Volkspartei, Weber, hat eine baldige Abkehr vom geplanten Verbot von Verbrennermotoren bei Neuwagen ab 2035 in der EU in Aussicht gestellt. 'Ich verspreche den Europäern das Aus vom Verbrenner-Aus', sagte Weber der 'Welt am Sonntag'.

Der Chef der EuropÃ¤ischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber (CSU), hat eine baldige Abkehr vom geplanten Verbot von Verbrennermotoren bei Neuwagen ab 2035 in der EUÂ in Aussicht gestellt. "Ich verspreche den EuropÃ¤ern das Aus vom Verbrenner-Aus", sagte Weber der "Welt am Sonntag". "DafÃ¼r kÃ¤mpfen wir hier in BrÃ¼ssel schon lange - und im Herbst werden wir liefern." Er halte zwar am Ziel der KlimaneutralitÃ¤t fest, erklÃ¤rte Weber. Aber der Weg dorthin mÃ¼sse offen bleiben.Â 

In einem "Vier-Punkte-Auto-Versprechen fÃ¼r Europa" fordert Weber dem Bericht zufolge neben der RÃ¼cknahme des Verbrenner-Verbots die GrÃ¼ndung einer virtuellen Auto-UniversitÃ¤t in Europa und den Einsatz von KI-Gigafabriken zur Fahrzeugentwicklung und MobilitÃ¤tsforschung. Zudem will er demnach ganze Regionen als Testgebiete fÃ¼r Innovationen wie autonomes Fahren nutzen und einen "intensiven Dialog mit den BeschÃ¤ftigten der Auto-Industrie" fÃ¼hren.Â 

Der Automobilclub ADAC kritisierte die anhaltenden "Grundsatzdebatten" Ã¼ber die Zukunft der ElektromobilitÃ¤t. "Die Zulassungszahlen steigen, die FahrzeugkÃ¤ufer lassen sich stÃ¤rker auf ElektromobilitÃ¤t ein", sagte ADAC-TechnikprÃ¤sident Karsten Schulze den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstagsausgaben). "Deshalb sollte der EU-Rechtsrahmen jetzt zÃ¼gig geklÃ¤rt und die stÃ¤ndigen Grundsatzdebatten dann beendet werden."Â 

ElektromobilitÃ¤t werde der prÃ¤gende Antrieb beim Pkw werden und "einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz im Verkehr leisten". Schulze forderte die Bundesregierung auf, eine flÃ¤chendeckende Ladeinfrastruktur, "einen klaren Rahmen fÃ¼r transparente und bezahlbare Ladepreise" sowie Anreize etwa Ã¼ber die Kfz-Steuer zu schaffen.

Die EU-Kommission hatte am Freitag mitgeteilt, dass sie das geplante Verbrenner-Aus frÃ¼her als bisher vorgesehen Ã¼berprÃ¼fen wolle. Die ÃœberprÃ¼fung soll "so bald wie mÃ¶glich" erfolgen, wie ein Sprecher von Industriekommissar StÃ©phane SÃ©journÃ© betonte. Bisher war eine ÃœberprÃ¼fung im kommenden Jahr vorgesehen. Angesichts der aktuellen Schwierigkeiten der Branche hatte die Industrie auf einen beschleunigten Zeitplan gedrungen. Autobauer und Zulieferer hoffen auf Lockerungen bei den Vorgaben.

Einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge sollen erste Entscheidungen Ã¼ber mÃ¶gliche Ausnahmen bereits Ende des Jahres getroffen werden. EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen wolle den Vorstandschefs groÃŸer europÃ¤ischer Automobilkonzerne im Dezember erste Hinweise geben, "zu welchen SchlÃ¼ssen die Kommission tendiert".

