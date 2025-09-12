US-BÃ¶rsen uneinheitlich - US-Verbraucherstimmung sinkt stark

New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben sich am Freitag uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 45.834 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,6 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.584 Punkten wenige Punkte im Minus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 24.092 Punkten 0,4 Prozent im Plus.
Die US-Verbraucherstimmung hat sich Anfang September unerwartet stark verschlechtert. Das geht aus einer Umfrage der University of Michigan hervor. Besonders deutlich war die AbschwÃ¤chung der wirtschaftlichen Aussichten bei den Verbrauchern mit niedrigem und mittlerem Einkommen ausgeprÃ¤gt. Die Inflationserwartungen fÃ¼r das kommende Jahr blieben unverÃ¤ndert gegenÃ¼ber August bei 4,8 Prozent.
Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Freitagabend kaum verÃ¤ndert: Ein Euro kostete 1,1735 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8522 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 3.644 US-Dollar gezahlt (+0,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 99,84 Euro pro Gramm.
Der Ã–lpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 66,83 US-Dollar, das waren 46 Cent oder 0,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
US-Börsen uneinheitlich - US-Verbraucherstimmung sinkt stark
12. September 2025, 22:16 Uhr
