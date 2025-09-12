Finanzen

US-BÃ¶rsen uneinheitlich - US-Verbraucherstimmung sinkt stark

  • dts - 12. September 2025, 22:16 Uhr
Bild vergrößern: US-BÃ¶rsen uneinheitlich - US-Verbraucherstimmung sinkt stark
Wallstreet, via dts Nachrichtenagentur

.

New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben sich am Freitag uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 45.834 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,6 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.584 Punkten wenige Punkte im Minus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 24.092 Punkten 0,4 Prozent im Plus.

Die US-Verbraucherstimmung hat sich Anfang September unerwartet stark verschlechtert. Das geht aus einer Umfrage der University of Michigan hervor. Besonders deutlich war die AbschwÃ¤chung der wirtschaftlichen Aussichten bei den Verbrauchern mit niedrigem und mittlerem Einkommen ausgeprÃ¤gt. Die Inflationserwartungen fÃ¼r das kommende Jahr blieben unverÃ¤ndert gegenÃ¼ber August bei 4,8 Prozent.

Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Freitagabend kaum verÃ¤ndert: Ein Euro kostete 1,1735 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8522 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 3.644 US-Dollar gezahlt (+0,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 99,84 Euro pro Gramm.

Der Ã–lpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 66,83 US-Dollar, das waren 46 Cent oder 0,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Dax schlieÃŸt nahezu unverÃ¤ndert - RÃ¼ckversicherer vorn
    Dax schlieÃŸt nahezu unverÃ¤ndert - RÃ¼ckversicherer vorn

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat sich der Dax kaum bewegt. Der Index wurde zum Xetra-Handelsschluss mit 23.698 Punkten berechnet, ein Minus in

    Mehr
    Dax sackt am Mittag ab - USA im Fokus
    Dax sackt am Mittag ab - USA im Fokus

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat bis zum Freitagmittag nach einem zunÃ¤chst freundlichen Start ins Minus gedreht. Kurz nach 12:30 Uhr stand der Index bei

    Mehr
    Dax startet verhalten freundlich - Versicherer gefragt
    Dax startet verhalten freundlich - Versicherer gefragt

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Um kurz nach 9:30 Uhr stand der Index bei 23.730 Punkten und

    Mehr
    EVP-Chef Weber verspricht Abkehr von Verbrenner-Aus - ADAC fordert Ende von
    EVP-Chef Weber verspricht Abkehr von Verbrenner-Aus - ADAC fordert Ende von "Grundsatzdebatten"
    BundesbankprÃ¤sident:
    BundesbankprÃ¤sident: "Kein Handlungsdruck" fÃ¼r weitere Leitzinssenkungen
    Kommission: EU will Verbrenner-Aus ab 2035
    Kommission: EU will Verbrenner-Aus ab 2035 "schnellstmÃ¶glich" Ã¼berprÃ¼fen
    Letzter Wille des Designers: Modehaus Armani soll schrittweise verkauft werden
    Letzter Wille des Designers: Modehaus Armani soll schrittweise verkauft werden
    Spannungen mit den USA: Maduro ruft Venezolaner zu SchieÃŸÃ¼bungen in Kasernen auf
    Spannungen mit den USA: Maduro ruft Venezolaner zu SchieÃŸÃ¼bungen in Kasernen auf
    Medizintechnik-Exporte nach Russland auf Rekordniveau
    Medizintechnik-Exporte nach Russland auf Rekordniveau
    Ischinger schlÃ¤gt deutsche Finanzhilfe fÃ¼r Polens AufrÃ¼stung vor
    Ischinger schlÃ¤gt deutsche Finanzhilfe fÃ¼r Polens AufrÃ¼stung vor
    Polestar warnt vor Verschiebung von Verbrenner-Aus
    Polestar warnt vor Verschiebung von Verbrenner-Aus
    EU-Kommission will Mitte Dezember Ã¼ber Verbrenner-Aus beraten
    EU-Kommission will Mitte Dezember Ã¼ber Verbrenner-Aus beraten
    KlÃ¼ssendorf begrÃ¼ÃŸt Spahn-Ã„uÃŸerungen zu Erbschaftsteuerreform
    KlÃ¼ssendorf begrÃ¼ÃŸt Spahn-Ã„uÃŸerungen zu Erbschaftsteuerreform

    Top Meldungen

    Rating-Agentur Fitch stuft KreditwÃ¼rdigkeit Frankreichs herab
    Rating-Agentur Fitch stuft KreditwÃ¼rdigkeit Frankreichs herab

    Die Rating-Agentur Fitch hat dieÂ KreditwÃ¼rdigkeit Frankreichs herabgestuft. Die am Freitag aktualisierte Bewertung der BonitÃ¤t des franzÃ¶sischen Staats liegt nun bei A+ mit

    Mehr
    Bundesbank sieht keinen Handlungsdruck fÃ¼r weitere Zinssenkungen
    Bundesbank sieht keinen Handlungsdruck fÃ¼r weitere Zinssenkungen

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - BundesbankprÃ¤sident Joachim Nagel sieht derzeit keine Notwendigkeit fÃ¼r die EuropÃ¤ische Zentralbank, die Zinsen weiter zu senken. "Es

    Mehr
    Schweden will EU-Sanktionen gegen russische Schattenflotte
    Schweden will EU-Sanktionen gegen russische Schattenflotte

    Stockholm (dts Nachrichtenagentur) - Die schwedische EU-Ministerin Jessica Rosencrantz verlangt nach den VorfÃ¤llen in Polen mit russischen Drohnen ein konsequentes Vorgehen der

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts