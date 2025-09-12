Finanzen

Dax schlieÃŸt nahezu unverÃ¤ndert - RÃ¼ckversicherer vorn

  • dts - 12. September 2025, 17:44 Uhr
Bild vergrößern: Dax schlieÃŸt nahezu unverÃ¤ndert - RÃ¼ckversicherer vorn
Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

.

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat sich der Dax kaum bewegt. Der Index wurde zum Xetra-Handelsschluss mit 23.698 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von wenigen Punkten im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem freundlichen Start drehte der Dax am Vormittag ins Minus. Im weiteren Verlauf baute er einen GroÃŸteil seiner Verluste wieder ab.

"Der Handel zeigt sich zum Wochenausklang monoton und dÃ¼nn", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die Investoren halten sich vor dem Wochenende weiter zurÃ¼ck und schauen sich weiter bei den deutschen Versicherungstiteln um. Verkauft werden dagegen die Aktien von den Automotiveunternehmen und Chemiewerten", so der Analyst. "Es dÃ¼rfte keine groÃŸe Ãœberraschung sein, dass die zyklischen Branchen derzeit nicht unbedingt zu den Aktienfavoriten gehÃ¶ren. Defensive Sektoren und Technologietitel stehen derzeit auf den Wunschlisten der Marktteilnehmer."

Bis kurz vor Handelsschluss standen die Papiere der RÃ¼ckversicherer Hannover RÃ¼ck und MÃ¼nchener RÃ¼ck an der Spitze der Kursliste. Hintergrund ist eine Analysten-EinschÃ¤tzung. Am Tabellenende fanden sich die Papiere von Heidelberg Materials und Bayer.

Unterdessen stieg der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Oktober kostete 33 Euro und damit ein Prozent mehr als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund acht bis zehn Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.

Der Ã–lpreis stieg fÃ¼r seine VerhÃ¤ltnisse deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 67,57 US-Dollar, das waren 1,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Freitagnachmittag etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1720 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8532 Euro zu haben.

