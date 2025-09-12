Brennpunkte

Nach Drohnen-Vorfall: Nato kÃ¼ndigt StÃ¤rkung der Ostflanke an

  • AFP - 12. September 2025, 17:37 Uhr
Bild vergrößern: Nach Drohnen-Vorfall: Nato kÃ¼ndigt StÃ¤rkung der Ostflanke an
Durch DrohnentrÃ¼mmer beschÃ¤digtes Haus in Polen
Bild: AFP

Nach dem Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum hat die Nato eine StÃ¤rkung ihrer Ostflanke angekÃ¼ndigt. Die Verteidigungsposition entlang der Ostflanke wÃ¼rden gestÃ¤rkt, sagte Nato-GeneralsekretÃ¤r Mark Rutte.

Nach dem Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum hat die Nato eine StÃ¤rkung ihrer Ostflanke angekÃ¼ndigt. "Die Nato startet den Einsatz Eastern Sentry (Ost-WÃ¤chter), um unsere Verteidigungsposition entlang unserer Ostflanke weiter zu stÃ¤rken", sagte Nato-GeneralsekretÃ¤r Mark Rutte am Freitag in BrÃ¼ssel. Der MilitÃ¤reinsatz werde "eine Reihe von Ressourcen" aus LÃ¤ndern wie Deutschland, DÃ¤nemark, Frankreich und GroÃŸbritannien umfassen und beginne "in den kommenden Tagen".

ZusÃ¤tzlich zu "traditionellen militÃ¤rischen FÃ¤higkeiten" werde die MaÃŸnahme "auch Elemente umfassen, die speziell auf die besonderen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Einsatz von Drohnen ausgerichtet sind", erlÃ¤uterte der Nato-GeneralsekretÃ¤r.

Der Oberbefehlshaber der Nato-Truppen in Europa, General Alexus Grynkewich sagte, er habe den Einsatzbefehl bereits gegeben, der neue Einsatz starte "sofort".Â 

In der Nacht zum Mittwoch waren mindestens 19 Drohnen tief in den Luftraum des EU- und Nato-Lands Polen eingedrungen. Mehrere der Drohnen wurden abgeschossen. Polen und Nato-VerbÃ¼ndete wie Deutschland verurteilten den Vorfall als gezielte Provokation gegen das gesamte westliche MilitÃ¤rbÃ¼ndnis.

Deutschland kÃ¼ndigte im Anschluss an, die Zahl der zur Ãœberwachung des polnischen Luftraums eingesetzten Eurofighter-Kampfjets von zwei auf vier zu verdoppeln. Frankreich kÃ¼ndigte die Bereitstellung von drei Rafale-Kampfjets fÃ¼r die Ãœberwachung der Nato-Ostgrenze an.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Prozess um mutmaÃŸliche Sabotage an Ostsee-Kabeln: Anklage in Helsinki fordert Haft
    Prozess um mutmaÃŸliche Sabotage an Ostsee-Kabeln: Anklage in Helsinki fordert Haft

    Im Prozess um die BeschÃ¤digung mehrerer Unterwasserkabeln in der Ostsee durch ein mutmaÃŸlich zur russischen Schattenflotte gehÃ¶rendes Schiff hat die finnische

    Mehr
    Nach Kirk-Attentat: Trump gibt Festnahme von TatverdÃ¤chtigem bekannt
    Nach Kirk-Attentat: Trump gibt Festnahme von TatverdÃ¤chtigem bekannt

    Nach dem Attentat auf den rechten US-Aktivisten und Podcaster Charlie Kirk hat PrÃ¤sident Donald Trump die Festnahme eines TatverdÃ¤chtigen verkÃ¼ndet. Trump sprach am Freitag im

    Mehr
    UnglÃ¼ckliche Kettenreaktion: Zwei Passanten durch Rettungsfahrzeuge verletzt
    UnglÃ¼ckliche Kettenreaktion: Zwei Passanten durch Rettungsfahrzeuge verletzt

    Bei einer Art unglÃ¼cklicher Kettenreaktion sind am Donnerstag zwei Passanten bei zwei UnfÃ¤llen in Berlin-Mitte durch Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr verletzt worden.

    Mehr
    Kommission: EU will Verbrenner-Aus ab 2035
    Kommission: EU will Verbrenner-Aus ab 2035 "schnellstmÃ¶glich" Ã¼berprÃ¼fen
    Letzter Wille des Designers: Modehaus Armani soll schrittweise verkauft werden
    Letzter Wille des Designers: Modehaus Armani soll schrittweise verkauft werden
    Microsoft reagiert auf kartellrechtliche Bedenken der EU - vermeidet Geldstrafe
    Microsoft reagiert auf kartellrechtliche Bedenken der EU - vermeidet Geldstrafe
    EU geht bei Autogipfel auf Industrie zu - und erntet dennoch Kritik
    EU geht bei Autogipfel auf Industrie zu - und erntet dennoch Kritik
    Schweden will EU-Sanktionen gegen russische Schattenflotte
    Schweden will EU-Sanktionen gegen russische Schattenflotte
    GrÃ¼ne und Linke sammeln Unterschriften fÃ¼r Corona-Untersuchungsausschuss
    GrÃ¼ne und Linke sammeln Unterschriften fÃ¼r Corona-Untersuchungsausschuss
    EU-Kommission will Autokonzernen bei Umstieg auf E-Autos helfen
    EU-Kommission will Autokonzernen bei Umstieg auf E-Autos helfen
    Schnieder will auch nach 2035 Neuwagen mit CO2-AusstoÃŸ zulassen
    Schnieder will auch nach 2035 Neuwagen mit CO2-AusstoÃŸ zulassen
    "Handelsblatt": Bundesregierung einigt sich auf Position beim EU-Klimaziel 2040
    Freigelassener Dissident und Ex-PrÃ¤sidentschaftskandidat in Belarus vermisst
    Freigelassener Dissident und Ex-PrÃ¤sidentschaftskandidat in Belarus vermisst

    Top Meldungen

    Investor bringt Fusion von Puma mit Adidas ins Spiel
    Investor bringt Fusion von Puma mit Adidas ins Spiel

    Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Absturz des Aktienkurses fordern Puma-Investoren drastische MaÃŸnahmen. "Wenn das Management die Wende nicht schafft, ist eine

    Mehr
    15 Dax-Konzerne stehen vor Rekordgewinnen
    15 Dax-Konzerne stehen vor Rekordgewinnen

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Trotz der hartnÃ¤ckigen Rezession im Heimatmarkt und wachsender Herausforderungen in den beiden wichtigsten GroÃŸregionen USA und China

    Mehr
    Autoindustrie fordert mehr staatliche FÃ¶rderung von E-MobilitÃ¤t
    Autoindustrie fordert mehr staatliche FÃ¶rderung von E-MobilitÃ¤t

    MÃ¼nchen/BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Autogipfel mit EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen in BrÃ¼ssel fordert Schaeffler-Vorstand Matthias Zink eine

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts