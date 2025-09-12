Nach Drohnen-Vorfall: Nato kÃ¼ndigt StÃ¤rkung der Ostflanke an

Durch DrohnentrÃ¼mmer beschÃ¤digtes Haus in Polen

Nach dem Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum hat die Nato eine StÃ¤rkung ihrer Ostflanke angekÃ¼ndigt. Die Verteidigungsposition entlang der Ostflanke wÃ¼rden gestÃ¤rkt, sagte Nato-GeneralsekretÃ¤r Mark Rutte.

Nach dem Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum hat die Nato eine StÃ¤rkung ihrer Ostflanke angekÃ¼ndigt. "Die Nato startet den Einsatz Eastern Sentry (Ost-WÃ¤chter), um unsere Verteidigungsposition entlang unserer Ostflanke weiter zu stÃ¤rken", sagte Nato-GeneralsekretÃ¤r Mark Rutte am Freitag in BrÃ¼ssel. Der MilitÃ¤reinsatz werde "eine Reihe von Ressourcen" aus LÃ¤ndern wie Deutschland, DÃ¤nemark, Frankreich und GroÃŸbritannien umfassen und beginne "in den kommenden Tagen".



ZusÃ¤tzlich zu "traditionellen militÃ¤rischen FÃ¤higkeiten" werde die MaÃŸnahme "auch Elemente umfassen, die speziell auf die besonderen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Einsatz von Drohnen ausgerichtet sind", erlÃ¤uterte der Nato-GeneralsekretÃ¤r.



Der Oberbefehlshaber der Nato-Truppen in Europa, General Alexus Grynkewich sagte, er habe den Einsatzbefehl bereits gegeben, der neue Einsatz starte "sofort".Â



In der Nacht zum Mittwoch waren mindestens 19 Drohnen tief in den Luftraum des EU- und Nato-Lands Polen eingedrungen. Mehrere der Drohnen wurden abgeschossen. Polen und Nato-VerbÃ¼ndete wie Deutschland verurteilten den Vorfall als gezielte Provokation gegen das gesamte westliche MilitÃ¤rbÃ¼ndnis.



Deutschland kÃ¼ndigte im Anschluss an, die Zahl der zur Ãœberwachung des polnischen Luftraums eingesetzten Eurofighter-Kampfjets von zwei auf vier zu verdoppeln. Frankreich kÃ¼ndigte die Bereitstellung von drei Rafale-Kampfjets fÃ¼r die Ãœberwachung der Nato-Ostgrenze an.