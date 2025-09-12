GrÃ¼ne und Linke sammeln Unterschriften fÃ¼r Corona-Untersuchungsausschuss

GrÃ¼ne und Linke wollen Unterschriften fÃ¼r einen Bundestags-Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der Corona-MaskengeschÃ¤fte sammeln. Dies kÃ¼ndigten die drei Abgeordneten Paula Piechotta (GrÃ¼ne), Tamara Mazzi und Ates GÃ¼rpinar (beide Linke) am Freitag an. Die beiden Fraktionen wollen demnach am Montag ein Schreiben an alle Bundestagsabgeordneten verschicken, in dem sich diese vertraulich fÃ¼r die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses aussprechen kÃ¶nnen. Dies soll den Druck auf die Koalition erhÃ¶hen.
Bei der Einsetzung eines solchen Ausschusses mÃ¼ssten die Abgeordneten dann allerdings Ã¶ffentlich stimmen. GrÃ¼nen und Linken fehlen bislang neun Stimmen aus der Koalition zur Einsetzung des Gremiums. Eine Zusammenarbeit mit der AfD lehnen die beiden Fraktionen ab.
"Die AufklÃ¤rung der MaskengeschÃ¤fte darf nicht an einer Handvoll Stimmen scheitern", erklÃ¤rte Piechotta zu der geplanten Aktion. "Wir wollen denen in CDU, CSU und SPD, die die AufklÃ¤rung fÃ¼r notwendig halten, die MÃ¶glichkeit geben, das Richtige zu tun."
Es gehe "um den schwerwiegenden Vorwurf der Vetternwirtschaft, der nur durch einen U-Ausschuss vollstÃ¤ndig aufgeklÃ¤rt werden kann", betonte Mazzi. "Wir appellieren an das demokratische Verantwortungsbewusstsein aller Abgeordneten, insbesondere der SPD." Es seien 2,3 Milliarden Euro aus Masken-Rechtsstreitigkeiten offen, ergÃ¤nzte GÃ¼rpinar. "Da kann man nicht einfach zur Tagesordnung Ã¼bergehen."
Die Sonderbeauftragte Margaretha Sudhof hatte in einem Bericht Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schwere VorwÃ¼rfe wegen der Beschaffung von Corona-Masken gemacht. Die Opposition fordert deshalb schon lÃ¤nger die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses. Die Union, deren Fraktionschef Spahn mittlerweile ist, lehnte dies allerdings ab, die SPD ebenfalls.
Im Bundestag nahm am Montag eine sogenannte Enquete-Kommission zur Coronapandemie ihre Arbeit auf. Diese hat im im Vergleich zu einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss allerdings weniger Befragungsrechte.
