Prozess um mutmaÃŸliche Sabotage an Ostsee-Kabeln: Anklage in Helsinki fordert Haft

Die "Eagle S" steht im Verdacht, zur russischen Schattenflotte zu gehÃ¶ren

Im Prozess um die BeschÃ¤digung von mehreren Unterwasserkabeln in der Ostsee durch ein mutmaÃŸlich zur russischen Schattenflotte gehÃ¶rendes Schiff hat die Anklage in Finnland Haftstrafen fÃ¼r den Kapitan und zwei weitere hochrangige Besatzungmitglieder gefordert.

Im Prozess um die BeschÃ¤digung mehrerer Unterwasserkabeln in der Ostsee durch ein mutmaÃŸlich zur russischen Schattenflotte gehÃ¶rendes Schiff hat die finnische Staatsanwaltschaft Haftstrafen fÃ¼r den KapitÃ¤n und zwei weitere Mitglieder der Besatzung gefordert. Die drei Besatzungsmitglieder des Ã–ltankers "Eagle S" sollten wegen "schwerer SachbeschÃ¤digung und schwerer Behinderung von Kommunikation" jeweils mindestens zweieinhalb Jahre ins GefÃ¤ngnis, forderte StaatsanwÃ¤ltin Heidi Nummela am Freitag zum Abschluss des Prozesses in Helsinki.



Den drei Angeklagten wird vorgeworfen, im Dezember 2024 in der Ostsee das Stromkabel EstLink 2 und vier Telekommunikationskabel zwischen Finnland und Estland absichtlich beschÃ¤digt zu haben. Dazu soll der Anker des unter der Flagge der Cook-Inseln fahrenden Schiffs Ã¼ber eine Strecke von etwa 90 Kilometern Ã¼ber den Meeresboden geschleift worden sein.Â



Die BeschÃ¤digung der Kabel hatte laut Staatsanwaltschaft die Energieversorgung in Finnland gefÃ¤hrdet. FÃ¼r die Betreiber der Kabel entstanden demnach Reparaturkosten in HÃ¶he von mindestens 60 Millionen Euro.



StaatsanwÃ¤ltin Krista Mannerhovi sagte der Nachrichtenagentur AFP in einer Verhandlungspause, dem georgischen KapitÃ¤n und den zwei aus Georgien und Indien stammenden Offizieren habe das Schleifen des Ankers gar nicht entgehen kÃ¶nnen, weil ihr Schiff sich dadurch verlangsamt habe.Â



Die Verteidigung hatte Ende August hingegen auf nicht schuldig plÃ¤diert und von einem "Unfall" gesprochen. Die Angeklagten hÃ¤tten die Verlangsamung ihres Schiffes auf Motorprobleme und die Wetterbedingungen zurÃ¼ckgefÃ¼hrt.



Einen kleinen Erfolg erzielten die Angeklagten am Freitag mit der Aufhebung ihres Reiseverbots. Das Gericht in Helsinki wies den Antrag der Staatsanwaltschaft zurÃ¼ck, die seit Dezember 2024 geltende MaÃŸnahme zu verlÃ¤ngern. Die Urteile in dem Prozess werden fÃ¼r den 3. Oktober erwartet.



Mit der sogenannten Schattenflotte umgeht Russland das im Zuge des Ukraine-Krieges verhÃ¤ngte Ã–l-Embargo. Dabei nutzt Russland unter fremder Flagge fahrende Tanker, um ungeachtet der internationalen Sanktionen RohÃ¶l und Ã–lprodukteÂ zu exportieren.



Im vergangenen Jahr waren mehrere Kabel am Bodem der Ostsee beschÃ¤digt worden. Sabotageaktionen, die sich gegen Energie- und Kommunikationsinfrastruktur richten, sind laut Experten und Politikern Teil eines hybriden Krieges, den Moskau gegen die westlichen LÃ¤nder fÃ¼hrt.