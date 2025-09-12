Nach Kirk-Attentat: Trump gibt Festnahme von TatverdÃ¤chtigem bekannt

Das Polizeifoto des VerdÃ¤chtigen Tyler R.

Nach dem Attentat auf den US-Aktivisten und -Podcaster Charlie Kirk hat PrÃ¤sident Donald Trump die Festnahme eines TatverdÃ¤chtigen verkÃ¼ndet. Die BehÃ¶rden geben den Namen des 22-JÃ¤hrigen mit Tyler R. an.

Nach dem Attentat auf den rechten US-Aktivisten und Podcaster Charlie Kirk hat PrÃ¤sident Donald Trump die Festnahme eines TatverdÃ¤chtigen verkÃ¼ndet. Trump sprach am Freitag im Sender Fox News von "einem hohen Grad von Gewissheit", dass es sich bei dem Festgenommenen um den TÃ¤ter handele. Nach Informationen des Senders handelt es sich um einen 22-JÃ¤hrigen, die BehÃ¶rden gaben seinen Namen mit Tyler R. an.



"Wir haben die Person, von der wir denken, dass sie die Person ist, die wir suchen", sagte Trump. Fox News und andere Medien verÃ¶ffentlichten ein Polizeifoto des Festgenommenen. Darauf ist ein junger weiÃŸer Mann mit dunklen Haaren zu sehen.Â



"Wir haben ihn", sagte auch der Gouverneur des Bundesstaats Utah, Spencer Cox. Kirk war am Mittwoch bei einem Auftritt auf dem Campus der Utah-Valley-UniversitÃ¤t in der Stadt Orem erschossen worden.



FBI-Direktor Kash Patel berichtete, die Ermittler hÃ¤tten den Mann am Donnerstagabend festgenommen, gut 30 Stunden nach dem Attentat auf Kirk. Gouverneur Cox ergÃ¤nzte, die Familie des VerdÃ¤chtigen habe sich an die Polizei gewandt.Â



Den Angaben zufolge nahm ein Familienmitglied von Tyler R. am Donnerstag Kontakt zu einem Freund auf, der seinerseits die Polizei informierte. Demnach habe R. der Familie "gestanden oder angedeutet, dass er die Tat begangen habe" sagte Cox. Trump sagte, der Vater des VerdÃ¤chtigen und ein befreundeter Geistlicher hÃ¤tten eine Rolle bei der Festnahme gespielt.



Der Gouverneur von Utah sprach zudem von ersten Hinweisen auf das Motiv. Auf zwei unbenutzten PatronenhÃ¼lsen, die in der NÃ¤he des Tatorts entdeckt worden seien, seien antifaschistische Parolen gefunden worden. Auf einer Patrone sei zu lesen "Hey Faschist, fang ihn", auf der anderen "Bella Ciao", offenbar in Anspielung auf die Hymne italienischer WiderstandskÃ¤mpfer.Â



VizeprÃ¤sident JD Vance sprach im Onlinedienst X von einem "groÃŸen Durchbruch" und dankte der Bundespolizei FBI und dem Gouverneur. Die BehÃ¶rden gehen von einem EinzeltÃ¤ter aus.



"Ich hoffe, er bekommt die Todesstrafe", sagte Trump Ã¼ber den mutmaÃŸlichen TÃ¤ter. Bereits vor der Festnahme hatte der PrÃ¤sident ohne Beleg "radikale Linke" fÃ¼r Kirks Tod verantwortlich gemacht und seinen erschossenen UnterstÃ¼tzer einen "MÃ¤rtyrer" genannt.



Kirk war MitgrÃ¼nder der Organisation Turning Point USA (etwa: Wendepunkt USA) und galt als Trumps Sprachrohr fÃ¼r die Jugend. In Interviews, als Podcaster und bei Diskussionsveranstaltungen verbreitete er rechte Thesen und schreckte dabei auch vor LÃ¼gen und Falschinformationen nicht zurÃ¼ck. Trumps Maga-Lager (Make America Great Again, Macht Amerika wieder groÃŸartig) reagierte entsetzt auf das Attentat. Einige Trump-AnhÃ¤nger forderten, Kirk zu "rÃ¤chen" oder zumindest all jene festzunehmen, die seinen Tod bejubelten.



Trump antwortete einseitig auf die Frage eines Fox-News-Journalisten, wie die Regierung nach dem Attentat mit Radikalen zur Rechten wie zur Linken umgehen und das tief gespaltene Land wieder versÃ¶hnen wolle: "Die Radikalen auf der linken Seite sind das Problem, und sie sind bÃ¶sartig und schrecklich und politisch geschickt", sagte Trump. Er verwies auf einen Restaurantbesuch in Washington am Dienstagabend, bei dem er von Demonstrantinnen ausgebuht und als "Hitler unserer Zeit" bezeichnet worden war. "Sie haben professionelle Unruhestifter", argumentierte der PrÃ¤sident.Â



Trump behauptete zudem, die Demonstranten wÃ¼rden von dem US-ungarischen MilliardÃ¤r George Soros bezahlt. Der heute 95-jÃ¤hrige Soros wurde 1930 in eine jÃ¼dische Familie geboren, Ã¼berlebte den Holocaust und floh 1947 aus dem kommunistischen Ungarn. Trump und sein Maga-Lager haben Soros bereits lÃ¤nger im Visier, Kritiker sehen dahinter antisemitische Vorurteile.Â



In Berlin verurteilte die Bundesregierung "politische Gewalt in jeder Form". Regierungssprecher Stefan Kornelius sagte, politische Gewalt dÃ¼rfe sich nicht fortpflanzen. "Demokratien sind aufgerufen, zu einer MÃ¤ÃŸigung beizutragen, zu einer RÃ¼ckkehr zum GesprÃ¤ch, zum Dialog zu finden."