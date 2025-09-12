Schnieder will auch nach 2035 Neuwagen mit CO2-AusstoÃŸ zulassen

Auspuff (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) will den Druck gegenÃ¼ber der EU-Kommission fÃ¼r eine AbschwÃ¤chung der CO2-Flottengrenzwerte erhÃ¶hen und auch nach 2035 noch Neuwagen mit CO2-AusstoÃŸ zulassen. "Wir wollen eben, dass es auch mÃ¶glich ist, Ã¼ber 2035 hinaus mit Verbrennungstechnologie zu arbeiten", sagte Schnieder dem "Interview der Woche" der ARD.



Entsprechende GesprÃ¤che zwischen Autoindustrie und EU-Kommissionsspitze wÃ¼rden bereits laufen. "Da wird man genau Ã¼ber diese Themen reden. Und wir werden das im politischen Raum auch tun."



Die von Deutschland in den EU-Beschluss hineinverhandelte Ausnahmeregelung, dass nicht nur Elektroautos, sondern auch klimaneutrale Verbrenner, die mit E-Fuels betankt werden, Ã¼ber 2035 hinaus neu zugelassen werden dÃ¼rfen, reicht Schnieder nicht aus. "Es gibt offensichtlich Bedarf auch andere Formen weiterhin mÃ¶glich zu halten. Und sei es nur als BrÃ¼ckentechnologie." Als Beispiel nannte er Autos mit Plug-In-Hybrid-Antrieb, die sowohl elektrisch als auch mit klassischem Verbrennungsmotor gefahren werden kÃ¶nnen. Eine aktuelle Studie des Verbands "Transport and Environment" zeigt, dass Plug-in-Hybride auf der StraÃŸe fÃ¼nfmal mehr CO2 ausstoÃŸen aus auf dem PrÃ¼fstand.



Auf die Nachfrage, ob auch Autos mit CO2-AusstoÃŸ nach 2035 zugelassen werden sollten, sagte Schnieder: "Wir werden sehen, welche technologischen MÃ¶glichkeiten wir haben, die sich ergeben werden. Aber im Zweifel auch damit, ja."



Der CDU-Politiker sagte auÃŸerdem, die deutsche Automobilindustrie werde die Transformation nur schaffen, wenn sie stark sei. "Wir werden auch Klimaziele nur dann einhalten kÃ¶nnen, wenn wir wirtschaftlich stark sind. Ansonsten werden wir das nicht hinbekommen." DafÃ¼r brauche es FlexibilitÃ¤t und Offenheit. "Ich glaube, dass wir mit der Vorgabe - bis 2035 null Prozent Verbrenner-Anteil - nicht die ausreichende FlexibilitÃ¤t haben, um die gesteckten Klimaziele zu erreichen."



Nach den sogenannten "Flottengrenzwerten" dÃ¼rfen alle in der EU zugelassenen Neuwagen eines Herstellers aktuell durchschnittlich 93,6 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoÃŸen. Der zulÃ¤ssige CO2-AusstoÃŸ wird schrittweise auf null Gramm pro Kilometer abgesenkt und der Verkauf neuer Verbrenner somit ab 2035 verhindert.



Diese Flottengrenzwerte sind Teil des "Fit-for-55"-Pakets, mit dem die EU auf einen Pfad umsteuerte, mit dem der Klimawandel auf etwas Ã¼ber zwei Grad Celsius begrenzt werden kÃ¶nnte. Der Internationale Gerichtshof hatte zuletzt klargestellt, dass Staaten bei einer Ãœberschreitung der 1,5-Grad-Grenze zu Schadensersatz verklagt werden kÃ¶nnen.

