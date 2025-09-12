Politik

"Handelsblatt": Bundesregierung einigt sich auf Position beim EU-Klimaziel 2040

  • AFP - 12. September 2025, 16:33 Uhr
Bild vergrößern: Handelsblatt: Bundesregierung einigt sich auf Position beim EU-Klimaziel 2040
Wind- und Kohlekraftwerke in Nordrhein-Westfalen
Bild: AFP

Die Bundesregierung hat sich auf eine Position beim EU-Klimaziel fÃ¼r 2040 geeinigt. 'Deutschland wird im weiteren Prozess fÃ¼r den Vorschlag der Kommission und der dÃ¤nischen PrÃ¤sidentschaft einer 90-prozentigen Minderung stimmen', so ein Sprecher des Umweltministeriums.

Die Bundesregierung hat sich einem Medienbericht zufolge auf eine Position beim EU-Klimaziel fÃ¼r 2040 geeinigt. "Deutschland wird im weiteren Prozess fÃ¼r den Vorschlag der Kommission und der dÃ¤nischen PrÃ¤sidentschaft einer 90-prozentigen Minderung stimmen", sagte ein Sprecher des Bundesumweltministeriums dem "Handelsblatt" laut Angaben vom Freitag. Laut dem Gesetzesvorschlag der EU-Kommission soll der TreibhausgasausstoÃŸ bis 2040 im Vergleich zu 1990 um 90 Prozent sinken.

Die EU-Kommission will mit ihrem neuen Vorhaben an ihren Klimazielen fÃ¼r 2040 festhalten, auf Druck einiger EU-LÃ¤nder aber mehr Spielraum geben. Beim Klimaziel lÃ¤sst die Kommission eine HintertÃ¼r: FÃ¼r einen Teil der Emissionen sollen die Staaten CO2-Zertifikate aus dem Ausland anrechnen kÃ¶nnen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    GrÃ¼ne und Linke sammeln Unterschriften fÃ¼r Corona-Untersuchungsausschuss
    GrÃ¼ne und Linke sammeln Unterschriften fÃ¼r Corona-Untersuchungsausschuss

    GrÃ¼ne und Linke wollen Unterschriften fÃ¼r einen Bundestags-Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der Corona-MaskengeschÃ¤fte sammeln. Dies kÃ¼ndigten die drei Abgeordneten

    Mehr
    Freigelassener Dissident und Ex-PrÃ¤sidentschaftskandidat in Belarus vermisst
    Freigelassener Dissident und Ex-PrÃ¤sidentschaftskandidat in Belarus vermisst

    Kurz nach seiner Freilassung aus der Haft ist der belarussische Dissident und frÃ¼here PrÃ¤sidentschaftskandidat Mikola Statkewitsch verschwunden. Sie sei "sehr besorgt Ã¼ber das

    Mehr
    Erste Erkenntnisse zu bundesweitem Warntag: 97 Prozent der Menschen erreicht
    Erste Erkenntnisse zu bundesweitem Warntag: 97 Prozent der Menschen erreicht

    Beim fÃ¼nften bundesweiten Warntag am Donnerstag sind nach ersten Befragungen deutlich mehr als 90 Prozent der Menschen erreicht worden. VorlÃ¤ufige Ergebnissen deuteten darauf

    Mehr
    Kommission: EU will Verbrenner-Aus ab 2035
    Kommission: EU will Verbrenner-Aus ab 2035 "schnellstmÃ¶glich" Ã¼berprÃ¼fen
    Letzter Wille des Designers: Modehaus Armani soll schrittweise verkauft werden
    Letzter Wille des Designers: Modehaus Armani soll schrittweise verkauft werden
    Microsoft reagiert auf kartellrechtliche Bedenken der EU - vermeidet Geldstrafe
    Microsoft reagiert auf kartellrechtliche Bedenken der EU - vermeidet Geldstrafe
    EU geht bei Autogipfel auf Industrie zu - und erntet dennoch Kritik
    EU geht bei Autogipfel auf Industrie zu - und erntet dennoch Kritik
    Nach Drohnen-Vorfall: Nato kÃ¼ndigt StÃ¤rkung der Ostflanke an
    Nach Drohnen-Vorfall: Nato kÃ¼ndigt StÃ¤rkung der Ostflanke an
    Schweden will EU-Sanktionen gegen russische Schattenflotte
    Schweden will EU-Sanktionen gegen russische Schattenflotte
    Prozess um mutmaÃŸliche Sabotage an Ostsee-Kabeln: Anklage in Helsinki fordert Haft
    Prozess um mutmaÃŸliche Sabotage an Ostsee-Kabeln: Anklage in Helsinki fordert Haft
    EU-Kommission will Autokonzernen bei Umstieg auf E-Autos helfen
    EU-Kommission will Autokonzernen bei Umstieg auf E-Autos helfen
    Nach Kirk-Attentat: Trump gibt Festnahme von TatverdÃ¤chtigem bekannt
    Nach Kirk-Attentat: Trump gibt Festnahme von TatverdÃ¤chtigem bekannt
    Schnieder will auch nach 2035 Neuwagen mit CO2-AusstoÃŸ zulassen
    Schnieder will auch nach 2035 Neuwagen mit CO2-AusstoÃŸ zulassen

    Top Meldungen

    Investor bringt Fusion von Puma mit Adidas ins Spiel
    Investor bringt Fusion von Puma mit Adidas ins Spiel

    Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Absturz des Aktienkurses fordern Puma-Investoren drastische MaÃŸnahmen. "Wenn das Management die Wende nicht schafft, ist eine

    Mehr
    15 Dax-Konzerne stehen vor Rekordgewinnen
    15 Dax-Konzerne stehen vor Rekordgewinnen

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Trotz der hartnÃ¤ckigen Rezession im Heimatmarkt und wachsender Herausforderungen in den beiden wichtigsten GroÃŸregionen USA und China

    Mehr
    Autoindustrie fordert mehr staatliche FÃ¶rderung von E-MobilitÃ¤t
    Autoindustrie fordert mehr staatliche FÃ¶rderung von E-MobilitÃ¤t

    MÃ¼nchen/BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Autogipfel mit EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen in BrÃ¼ssel fordert Schaeffler-Vorstand Matthias Zink eine

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts