"Handelsblatt": Bundesregierung einigt sich auf Position beim EU-Klimaziel 2040

Wind- und Kohlekraftwerke in Nordrhein-Westfalen

Die Bundesregierung hat sich einem Medienbericht zufolge auf eine Position beim EU-Klimaziel fÃ¼r 2040 geeinigt. "Deutschland wird im weiteren Prozess fÃ¼r den Vorschlag der Kommission und der dÃ¤nischen PrÃ¤sidentschaft einer 90-prozentigen Minderung stimmen", sagte ein Sprecher des Bundesumweltministeriums dem "Handelsblatt" laut Angaben vom Freitag. Laut dem Gesetzesvorschlag der EU-Kommission soll der TreibhausgasausstoÃŸ bis 2040 im Vergleich zu 1990 um 90 Prozent sinken.



Die EU-Kommission will mit ihrem neuen Vorhaben an ihren Klimazielen fÃ¼r 2040 festhalten, auf Druck einiger EU-LÃ¤nder aber mehr Spielraum geben. Beim Klimaziel lÃ¤sst die Kommission eine HintertÃ¼r: FÃ¼r einen Teil der Emissionen sollen die Staaten CO2-Zertifikate aus dem Ausland anrechnen kÃ¶nnen.