TÃ¶dlicher Arbeitsunfall: 61-JÃ¤hriger stirbt bei Kollision zweier Gabelstapler

Blaulicht

Ein 61-jähriger Arbeiter ist bei einer Kollision zweier Gabelstapler auf einem Firmengelände in Baden-Württemberg ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Heilbronn mitteilte, stand der 61-Jährige während des Zusammenstoßes auf einem der Gabelstapler.

Ein 61-jähriger Arbeiter ist bei einer Kollision zweier Gabelstapler auf einem Firmengelände in Baden-Württemberg ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Heilbronn am Montag mitteilte, stand der 61-Jährige während des Zusammenstoßes auf einem der Gabelstapler. Der Mann wurde bei der Kollision so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.



Der Arbeitsunfall ereignete sich demnach am Freitag in einem Firmenlager in Ellhofen im Kreis Heilbronn. Wie es dazu kam, ist nun Teil der Ermittlungen. Ein Gutachter wurde hinzugezogen.