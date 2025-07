Auto prallt gegen Baum: Zwei Tote bei Verkehrsunfall in Nordrhein-Westfalen

Polizeifahrzeug

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Nordrhein-Westfalen sind am Sonntag zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein 27-jähriger Autofahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von einer Kreisstraße in Ennepetal ab und prallte gegen einen Baum, wie die örtliche Polizei am Montag mitteilte. Eine 17-jährige Beifahrerin und ein 20-Jähriger wurden im Auto eingeklemmt.



Rettungskräfte konnten die beiden erst nach einer aufwändigen Bergung aus dem Auto bergen. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos, sie starben noch an der Unfallstelle. Der 27-jährige Fahrer konnte sich schwer verletzt selbst aus dem Wrack befreien. Die betroffene Straße war zur Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauerten an.