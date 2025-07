KÃ¶lner Zoll entdeckt 1500 Vogelspinnen in Keksverpackungen

Bild: AFP

Beschlagnahmte Vogelspinne

Ungewöhnlicher Fund in Nordrhein-Westfalen: Zöllner haben in einem Paket rund 1500 Vogelspinnen versteckt in Keksverpackungen gefunden. Das Paket aus Vietnam wurde am Flughafen Köln/Bonn aus dem Verkehr gezogen, wie das Kölner Hauptzollamt mitteilte.