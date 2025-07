Vier Jahre und drei Monate Haft fÃ¼r Fernsehkoch Alfons Schuhbeck in neuem Prozess

Justitia

Das Landgericht München I hat den früheren Fernsehkoch Alfons Schuhbeck in einem neuen Prozess zu vier Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Schuhbeck habe sein verzweigtes Firmengeflecht nicht mehr im Griff gehabt, "letztendlich sind Sie zu groß geworden", sagte der Vorsitzende Richter Uwe Habereder am Montag in seiner Urteilsbegründung an Schuhbeck gewandt. Ob der an Krebs erkrankte 76-Jährige nochmals ins Gefängnis zurückkehren muss, ist offen.



Das Gericht sprach den 76-Jährigen wegen Betrugs mit Coronahilfen und Insolvenzverschleppung schuldig, außerdem wegen Bankrotts und Verstößen gegen die Buchführungspflicht. In das Urteil ist eine vorherige Verurteilung Schuhbecks wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe zu drei Jahren und zwei Monaten Gefängnis mit eingerechnet.



Mit dem Strafmaß blieb das Gericht im Rahmen einer Verständigung zu Prozessbeginn, wonach Schuhbeck für sein vollumfängliches Geständnis eine Strafe zwischen vier Jahren sowie vier Jahren und acht Monaten zugesichert wurde. Während die Verteidiger in ihrem Plädoyer keine konkrete Strafe verlangten, forderte die Staatsanwaltschaft vier Jahre und sieben Monate Gefängnis.



Nach Überzeugung des Gerichts waren die von Schuhbeck geführten gastronomischen Betriebe bereits seit längerer Zeit pleite, dieser betrieb seine Geschäfte aber dennoch fort. Dadurch verloren zahlreiche Gläubiger viel Geld.



Richter Habereder sagte, der als Fernsehkoch, Buchautor und Koch des FC Bayern München prominente frühere Sternekoch Schuhbeck habe wegen seines gesellschaftlichen Status eine große Fallhöhe gehabt. Deshalb habe er sich sein Scheitern als Geschäftsmann nicht eingestehen können. Menschlich sei dies nachvollziehbar, den zahlreichen Gläubigern habe dies aber geschadet.



Der Insolvenzverwalter hatte in dem Prozess die Schulden von Schuhbecks Unternehmen auf 27 Millionen Euro beziffert. Der Vorsitzende Richter sagte, es sei Schuhbeck von seinen Gläubigern allerdings auch einfach gemacht worden.



Insgesamt sah der Richter zahlreiche Punkte, die zugunsten Schuhbecks sprachen und damit für ein Urteil im unteren Bereich der Verständigung. So sei Schuhbecks Geständnis vom Prozessbeginn glaubwürdig und von Reue getragen und habe auch der Beweisaufnahme Stand gehalten. Schuhbeck sei es auch nie darum gegangen, sich persönlich zu bereichern. "Es ging darum, ihr Firmenimperium irgendwie am Rollen zu lassen."



Gegen Schuhbeck sprach laut Gericht vor allem, dass er die staatlichen Coronahilfen betrügerisch für sich ausgenutzt habe. Seine Unternehmen seien lange vor Corona pleite gewesen, er habe sie mit Geld aus den staatlichen Hilfen retten wollen. Schuhbeck hatte 16 Anträge auf Coronahilfen gestellt, die höchste erhaltene Zahlung waren rund 150.000 Euro. Es handle sich hier um Subventionsbetrug, entschied das Gericht. Die Staatsmittel hatte Schuhbeck genutzt, um seine Unternehmen mit Geld zu versorgen.



Der frühere Koch des FC Bayern München und Gastgeber zahlreicher Prominenter wurde bereits im Oktober 2022 wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Er hatte immer wieder Geld aus den Kassen von zwei Restaurants entnommen, ohne dies zu versteuern.



Seine Haftstrafe in der Sache ist aus gesundheitlichen Gründen unterbrochen, nach Angaben seiner Verteidiger ist Schuhbeck unheilbar an Krebs erkrankt. Seine Haftbefreiung gilt zunächst bis zum 15. September. Ob er noch einmal ins Gefängnis zurück muss, ist unklar und hängt von seinem weiteren gesundheitlichen Zustand ab. Der Richter wertete ebenfalls zugunsten Schuhbecks, dass dieser seine Krankheit im Prozess nicht zu seinen Gunsten habe ausnutzen wollen.



Schuhbeck bekräftigte in seinem letzten Wort seine Entschuldigung für seine Taten vom Prozessbeginn. "Es tut mir sehr leid", sagte er. Er habe den Menschen immer etwas Gutes tun wollen, müsse aber nun sehen, dass er seinen Gläubigern solche Probleme gemacht habe. "Ich werde nach meinen Möglichkeiten für Wiedergutmachung sorgen", sagte Schuhbeck. Er werde dafür sein Wissen und seine lange Erfahrung einbringen. Nach Angaben seines Verteidigers Norbert Scharf gibt es derzeit aber kein Restaurant, für das Schuhbeck kocht.